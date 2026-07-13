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Kubica wykorzystał problemy rywali. Najlepszy wynik Polaka w sezonie

Robert Kubica wraz z zespołem AF Corse zajęli piąte miejsce w 6-godzinnym wyścigu długodystansowym na torze Interlagos w Sao Paolo. Samochód z numerem 83, którym rywalizuje polski kierowca mógł powalczyć nawet o podium, gdyby nie kara czasowa w trakcie rywalizacji.
Robert Kubica wyprzedza rywali w Sao Paulo
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Do rywalizacji w Brazylii zespół AF Corse przystąpił z dziesiątego pola startowego, które udało się wywalczyć w trakcie sobotnich kwalifikacji, co nie było najlepszym występem klienckiego teamu Ferrari. Do niedzielnej rywalizacji ubiegłoroczni triumfatorzy 24-godzinnego wyścigu Le Mans wyruszyli z Ye Yifei za kierownicą. Chiński kierowca zaliczył bardzo dobry występ, wspinając się na piątą lokatę w klasyfikacji po dwóch godzinach.

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AF Corse z Robertem Kubicą z najlepszym wynikiem w sezonie

Jako drugi za kierownicą samochodu nr 83 pojawił się Philip Hanson. Brytyjczyk nie zaliczył dobrego wyścigu. Jego tempo przełożyło się na utratę kilku pozycji. Dodatkowo po kolizji z samochodem Aston Martina został ukarany 10 sekundami. Po jej odbyciu spadł na 12. lokatę. Niedługo potem "za kółkiem" usiadł Robert Kubica.

Bardzo dobra, solidna jazda polskiego kierowcy doprowadziła do tego, iż na 11 minut przed końcem rywalizacji AF Corse znalazło się na siódmej lokacie. Wówczas dwie załogi poprzedzające Polaka na torze pod Sao Paolo, a więc drugie fabryczne Ferrari z numerem "50" oraz BMW z numerem "20" zderzyły się ze sobą w pierwszych zakrętach toru. To skrzętnie wykorzystał Krakowianin, omijając zagrożenie i awansując tym samym na piątą pozycję, której nie oddał już do końca wyścigu.

Rywalizacja na Interlagos zakończyła się zwycięstwem BMW z numerem "15", które wpadło na metę z przewagą ponad dwóch sekund nad Ferrari "51" oraz ponad sześć sekund przed Cadillakiem "12".

Klasyfikacja wyścigu na Interlagos:

  1. BMW M Team WRT #20 - 242 okrążenia
  2. Ferrari AF Corse #51 +2,254 sek
  3. Cadillac Hertz Team Jota #12 +6,687
  4. Cadillac Hertz Team Jota #38 +12,666
  5. AF Corse #83 +32,351
  6. BMW M Team WRT #20 +35,047
  7. Aston Martin Thor Team #007 +35,566
  8. Ferrari AF Corse #50 +39,592
  9. Aston Martin Thor Team #009 +45,523
  10. Alpine Endurance Team #35 +56,996

Dla załogi AF Corse był to jednocześnie najlepszy występ w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej kierowców w ramach mistrzostw świata wyścigów długodystansowych (WEC) przewodzi załoga BMW nr "20" z dorobkiem 75 punktów. Robert Kubica, Philip Hanson oraz Yifei Ye zajmują dziewiątą lokatę - 31 punktów.

W kalendarzu WEC na ten sezon widnieje osiem rund. Wyścig w Brazylii był trzecią z kolei. Cykl, który rozpoczął się we włoskiej Imoli zakończy się rywalizacją w Bahrajnie 7 listopada.

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