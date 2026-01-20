Miliarder uratuje marzenia polskiego sportowca? "Będzie głośno"

O wielkim talencie Kacpra Sztuki wiadomo nie od dziś. Rajdowiec w 2023 roku triumfował we włoskiej Formule 4. Ten sukces nie umknął uwadze Red Bull Racing. Polak trafił do programu rozwoju kierowców słynnej firmy. Zaczął również startować w Formule 3. Niestety ta przygoda zakończyła się po zaledwie kilku miesiącach.

Zimą Sztuka mógł trafić do Formuły 2. Walkę o marzenia utrudniły pieniądze

Sztuka bardzo dobrze prezentował się w poprzednim sezonie w serii Eurocup-3, gdzie uplasował się na podium. Dobra jazda zaowocowała ofertami z Formuły 2. Problemem w zrobieniu kroku do przodu okazał się niestety brak odpowiedniego budżetu. Inną opcją jest powrót do Formuły 3. Sztuka w rozmowie ze Sportowymi Faktami stwierdził, że otrzymał ofertę od jednego z zespołów.

Marzenia polskiego rajdowca może uratować Rafał Brzoska

Sztuka miał odbyć spotkanie z właścicielem InPostu, Rafałem Brzoską. W rozmowie ze Sportowymi Faktami rajdowiec przekazał, że dyskutowali m.in. o stworzeniu systemu wsparcia polskich talentów. Konkretów miało jednak zabraknąć. Wpływ na to mogły mieć działania biznesowe Brzoski. Nie jest tajemnicą, że miliarder prowadzi rozmowy ws. sprzedaży swojej firmy.

- Było bardzo pozytywnie, ale na wszelkie decyzje potrzeba czasu. Mamy bardzo dobre pomysły z panem Rafałem. Myślimy nad tym, jak systemowo rozwiązać problem braku wsparcia dla wszystkich młodych kierowców w Polsce. Jesteśmy na etapie składania tego wszystkiego w całość. Jak się uda, to będzie o tym głośno. Jednak parę osób musi podłapać ten pomysł i zacząć go realizować wspólnie z panem Rafałem - powiedział w rozmowie ze Sportowymi Faktami Kacper Sztuka.

Kacper Sztuka podkreślił, że niezbędne będą działania Ministerstwa Sportu oraz spółek państwowych. Został także zapytany, czy wpływ na zawieszenie rozmów sponsoringowych miała sprzedaż inPostu. Rajdowiec sprawy nie chciał jednak komentować.

- Nie chciałbym w to wchodzić. To jest prywatna sprawa pana Rafała. Nawet jeśli będzie miał mniejsze udziały w inPoście, to renoma zostaje i kontakty na zawsze. To nie zamyka szans na powodzenie naszego programu - stwierdził w rozmowie ze Sportowymi Faktami Kacper Sztuka.

Kacper Sztuka to syn kierowcy rajdowego Łukasza Sztuki. Przygodę ze ściganiem rozpoczął już w wieku 4 lat. Startował w kartingu. Debiutanckie testy w Formule 4 odbył w 2019 roku.