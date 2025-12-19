Katastrofa odrzutowca. Nie żyje legenda z rodziną

Gregory Jack Biffle, nazywany "Biffem", był amerykańskim zawodowym kierowcą wyścigowym samochodów stock car. Wiele osób mówiło, że był legendą NASCAR i uznawany za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii. Zdobywał tytuły mistrzowskie w seriach Trucks oraz Xfinity.

REKLAMA

Zobacz wideo "Życie kierowców F1 będzie wyglądało zupełnie inaczej. Powrót do gokartów"

Katastrofa odrzutowca. Nie żyje legenda wyścigów z rodziną

W czwartek przed południem Biffle zginął w katastrofie lotniczej na regionalnym lotnisku w Statesville w Karolinie Północnej. Miał 55 lat. Według relacji amerykańskich mediów jego prywatny odrzutowiec - Cessna C550, zmierzający w stronę Florydy, wzbił się w powietrze przy niskim zachmurzeniu i mżawce. Kilka minut później pilot podjął próbę powrotu na lotnisko, ale manewr ten się nie powiódł. Samolot runął na ziemię i stanął w płomieniach. Maszyna wystartowała o godzinie 10.06 czasu miejscowego i przeleciała zaledwie 46 kilometrów, a rozbiła się o godz. 10.32.

Przyczyny nagłego manewru powrotnego i katastrofy nie są jeszcze dokładnie znane. Świadkowie znajdujący się na pobliskim polu golfowym mówili, że nisko lecący odrzutowiec zmusił ich, by upadli na ziemię.

W katastrofie zginęło siedem osób, w tym Biffle i jego cała rodzina - żona Cristina oraz dzieci - Ryder i Emma. Media dodają też, że zginęli również Dennis Dutton (amerykański filozof sztuki i przedsiębiorca internetowy), jego syn Jack oraz Craig Wadsworth, który też był częścią społeczności NASCAR.

"Legenda NASCAR Greg Biffle wraz z żoną i dwójką dzieci zginęli w katastrofie lotniczej w Karolinie Północnej. Naprawdę druzgocące. Ten bohater użył swojego prywatnego helikoptera, aby dostarczyć zaopatrzenie i uratować niezliczone życia, uwięzione podczas huraganu Helene. Jego dzieci miały zaledwie 14 i 5 lat. Spoczywaj w pokoju. Modlimy się za Ciebie i Twoich bliskich - napisał w serwisie X Benny Johnson, amerykański komentator polityczny i YouTuber.

Rodzina Biffle’ów działała charytatywnie i pomagała ofiarom huraganu Helene, dostarczając zapasy do odciętych przez żywioł regionów.

Zobacz także: To nie żart. Będzie starcie Boniek - Najman. Wszystko przed barażem Polski

Biffle wygrał 19 wyścigów Cup Series w ciągu 20 lat. W 2023 roku został zaliczony do elitarnego grona 75 najlepszych kierowców NASCAR w historii.

NASCAR to Narodowa Organizacja Wyścigów Samochodów Seryjnych, największa w Stanach Zjednoczonych. Trzy największe serie prowadzone przez NASCAR to: NASCAR Cup Series, Xfinity Series i Craftsman Truck Series.