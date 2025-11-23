Polak został mistrzem Europy! Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim okrążeniu

- Szanse na tytuł wciąż ma dziewięciu zawodników, a pierwsza czwórka jest bardzo blisko siebie, dlatego to będzie bardzo ekscytująca końcówka sezonu. Wszystko jest jeszcze możliwe, a ja chcę walczyć o mistrzostwo do samego końca, ale staram się jednak nie myśleć o tabeli - tak 18-letni Milan Pawelec przy okazji przedostatniej rundy motocyklowych mistrzostw Europy Moto2 w Barcelonie. Wtedy Polak zajął pierwsze i czwarte miejsce, przez co zbliżył się do prowadzącego Unaia Orradre na odległość dziesięciu punktów.

Polak został mistrzem Europy. Wszystko wyjaśniło się na ostatnim okrążeniu

Wszystko wyjaśniło się przy okazji niedzielnej rywalizacji Moto2 w Walencji. Wyścig był bardzo zacięty, a sprawa tytułu wyjaśniła się na ostatnim okrążeniu. Wtedy Pawelec zajmował drugie miejsce, a prowadzący Alberto Ferrandez, wywrócił się na pierwszym zakręcie. W ten sposób Pawelec wygrał wyścig w Walencji i został mistrzem Europy. Orradre ostatecznie nie obronił prowadzenia, bo zajął piąte miejsce. Tym samym Polak jeżdżący w hiszpańskim zespole AGR zaliczył swój największy sukces w karierze.

Pawelec został pierwszym kierowcą w historii Moto 2, który wywalczył mistrzostwo Europy w swoim pierwszym sezonie. Poprzedni mistrzowie dokonywali tego, mając za sobą co najmniej jeden pełny sezon.

- Czuję się wspaniale. Wszyscy przyjechali mnie wspierać i zrobiliśmy to. Jest we mnie wiele emocji. Od początku wiedziałem, że muszę być na czele wyścigu. Popłakałem się pod kaskiem. Chcę się cieszyć tym zwycięstwem. Pierwszy debiutancki sezon w Moto 2, wszyscy tutaj jesteśmy, z moją rodziną - opowiadał mistrz Europy.

- Może nie wyrażam tych emocji, ale w sobie mam ich tyle, że nie wiem. Wiedziałem, że muszę być w czołówce, żeby wygrać. Jak zobaczyłem, że jestem pierwszy i przekroczyłem metę, to się popłakałem. To dzięki Wam. Dziękuję wszystkim sponsorom i Bogu, że cały i zdrowy dotarłem, i jestem tu, gdzie jestem - mówił Pawelec w wywiadzie po wyścigu.

- Wyścigi zawsze były w mojej rodzinie. Zacząłem jeździć na motocyklu typu pocket bike w bardzo młodym wieku. Moja rodzina jest bardzo zaangażowana w moje wyścigi. Mój ojciec towarzyszy mi na każdym wyścigu i jako były zawodnik, a także zręczny mechanik, zawsze służy pomocą. Chcę zostać mistrzem świata i być najlepszym w tym sporcie, poprawiając się z każdym okrążeniem. Moim idolem jest Valentino Rossi - opowiadał Pawelec, rozmawiając z oficjalną stroną Red Bulla w 2024 r.