Co za sukces Polaka w Barcelonie. Wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego

Milan Pawelec nie jest obecnie znany przeciętnemu miłośnikowi polskiego sportu, ale już wkrótce zapewne się to zmieni. 18-latek jest uważany za wielki talent, który w przyszłości może rozdawać karty na światowej scenie motocyklowej. Pokazują to jednak ostatnie wyniki.

Co za sukces młodego Polaka. Był najlepszy w Barcelonie

Na początku listopada Pawelca czekały dwa wyścigi w przedostatniej rundzie motocyklowych mistrzostw Europy Moto2. Oczekiwania przed tymi startami młody kierowca (który pierwsze zwycięstwo w tych zawodach odniósł w lipcu w Aragon) przedstawił bliżej w rozmowie z WP SportoweFakty:

- Mistrzostwa Europy wkraczają w decydującą fazę. Szanse na tytuł wciąż ma dziewięciu zawodników, a pierwsza czwórka jest bardzo blisko siebie, dlatego to będzie bardzo ekscytująca końcówka sezonu. Wszystko jest jeszcze możliwe, a ja chcę walczyć o mistrzostwo do samego końca, ale staram się jednak nie myśleć o tabeli. Chcę w ten weekend po prostu wykonać razem z moim zespołem jak najlepszą pracę, pojechać swoje i zachować zimną głowę - mówił Pawelec.

Polak nie zawiódł. Pierwszy niedzielny wyścig zakończył poza TOP3 (na czwartym miejscu), ale w drugim okazał się najlepszy w stawce. Tym samym awansował na drugie miejsce w kwalifikacji generalnej i dalej ma szansę na triumf w całym cyklu. Do lidera Unaia Orradre obecnie traci 10 punktów.

Pawelec wróci do rywalizacji 23 listopada, kiedy rywalizacja w ME przeniesie się do Valencii.