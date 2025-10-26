Koszmarny wypadek na torze Sepang. Dettwiler walczy o życie

Jose Antonio Rueda Ruiz był mistrzem JuniorGP 2022 i Red Bull Rookies 2022. Ponadto zwyciężył tegoroczne mistrzostwa świata Moto3 po wygranej w dramatycznym wyścigu, w którym ostatnie okrążenie jechał z czerwoną flagą. Tym samym został pierwszym andaluzyjskim motocyklistą, który wygrał mistrzostwa Grand Prix w wyścigach motocyklowych.

Poważny wypadek na trasie Moto 3. Dwóch zawodników w szpitalu

Rueda Ruiz brał w niedzielę udział w groźnym wypadku. Podczas okrążenia rozgrzewkowego przed niedzielnym wyścigiem Moto3 na torze Sepang w Malezji zderzył się z Noahem Dettwilerem. Szwajcar zwolnił, po czym 19-latek z całym impetem wjechał w tył jego motocykla. Obaj zostali momentalnie przetransportowani śmigłowcami do szpitala. Nie tak dawno zespół Dettwilera opublikował w mediach społecznościowych informację na temat stanu zdrowia zawodnika.

"Dziś rano Noah Dettwiler uległ poważnemu wypadkowi. Został przewieziony do szpitala w Kuala Lumpur i będzie musiał przejść kilka operacji. Jest w dobrych rękach i uprzejmie prosimy o uszanowanie jego prywatności" - przekazano."Noah to prawdziwy wojownik, a cały zespół CIP Green Power stoi za nim murem. Będziemy informować Was na bieżąco" - dodano.

Zespół Red Bull KTM Ajo potwierdził za to, że Rueda doznał wstrząsu mózgu oraz złamania ręki. Mimo to nie grozi mu "poważne niebezpieczeństwo". Zawodnik jest przytomny i przebywa w szpitalu. "Ustalono, że Rueda nie doznał poważnych obrażeń głowy ani tułowia. Pozostaje pod obserwacją, oczekując na dalsze badania dłoni i ramienia" - czytamy.

Pierwotnie start wyścigu zaplanowano na godz. 5.00 czasu polskiego, natomiast akcja ratunkowa i konieczność oczekiwania na powrót helikopterów medycznych wymusiły zmianę harmonogramu. Finalnie Moto3 wystartowało o godz. 6.45 czasu polskiego, a dystans skrócono z piętnastu do dziesięciu okrążeń.