Ostatnia prosta, Polak jechał po mistrzostwo. Zdecydowała 0,001 sekundy!
Tymoteusz Kucharczyk potwierdził wielką klasę. 19-letni Polak został mistrzem Euroformula Open! A finisz wyścigu na Monzy? Palce lizać. Przewaga naszego juniora nad kolejnym zawodnikiem była minimalna.
Finisz Tymka Kucharczyka
Ten finisz przejdzie do historii polskiego motorsportu. Na legendarnym torze Monza Tymoteusz Kucharczyk, kierowca BVM Racing, stoczył kapitalną walkę z Yevanem Davidem. Na ostatnim okrążeniu Kucharczyk zamieniał się z rywalem na pierwszej pozycji, ale ostatnie słowo należało do niego. W samej końcówce wyprzedził Davida i na linię mety wjechał z przewagą zaledwie 0,001 s!

Wielka klasa Kucharczyka. "Rok z pełną paletą emocji"

Nie dziwi wielka radość zespołu Polaka. Zapewnił sobie bowiem tytuł mistrza Euroformula Open na jeden wyścig przed końcem serii. W kluczowych momentach Kucharczyk wykazał się niesamowitym opanowaniem, a przecież blisko niego jechał nie tylko David, ale również Everett Stack.

"To był rok z pełną paletą emocji. Jednak ciężka praca Tymka oraz całego zespołu BVM Racing zagwarantowała największy sukces w karierze Polaka. Ogromne gratulacje!" - czytamy na oficjalnym profili zawodnika na platformie X.

Później podziękowano sponsorom za wsparcie i doceniono również kibiców. "Na koniec nie zapominamy o Was - kibicach, dzięki którym polskie flagi powiewały na europejskich torach oraz tym, którzy trzymali kciuki przed telewizorami. To dawało mnóstwo motywacji, aby ten zrealizować ten cel!" - dodano.

Runda honorowa dla Kucharczyka

"Kucharczyk jechał wyśmienicie. Świetnie się bronił, świetnie kontrował, świetnie pozycjonował bolid w tak wielu ryzykownych sytuacjach, gdy trzy bolidy walczyły o ten sam kawałek toru w drodze do kolejnego zakrętu" - to fragment wpisu Cezarego Gutowskiego na platformie X, dziennikarza od wielu lat zajmującego się sportami motorowymi.

W niedzielę ostatni wyścig sezonu. Kucharczyk może w nim pojechać na luzie. Początek rywalizacji o godz. 10:40. Na przestrzeni 23 wyścigów Polak wygrał sześć razy, a na podium stanął aż czternastokrotnie.

