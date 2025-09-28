Pilne wieści dla Kubicy przyszły siedem godzin po wyścigu. Sędziowie ogłosili

Kubica dowiózł żółte klienckie Ferrari zespołu AF Corse oznaczone numerem 83 na dziesiątym miejscu. Biorąc pod uwagę, co działo się w wyścigu, to nie był zły wynik. Polak, a także jadący razem z nim Brytyjczyk Phil Hanson i Chińczyk Yifei Ye, musieli się zmagać z uszkodzeniami samochodu, który już w pierwszej godzinie rywalizacji ucierpiał w jednej z kolizji.

Co najważniejsze, to, co zrobili na Fuji rywale załogi Polaka w mistrzostwach świata, sprawiły, że nawet jeden punkt zdobyty do klasyfikacji generalnej dało się docenić. A jednak ostatecznie załogę Kubicy sklasyfikowano na dziewiątej pozycji i do tabeli dopisujemy jej dwa punkty.

Dwa, a nie jeden punkt dla załogi Kubicy. O wszystkim zdecydowali sędziowie

Jak to? Już przy końcówce wyścigu było wiadomo, że sędziowie po jego zakończeniu zajmą się incydentem z udziałem Peugeota z numerem 94, który początkowo ukończył rywalizację na piątym miejscu. Chodziło o wyprzedzenie samochodu bezpieczeństwa.

Po wyścigu sędziowie przyznali aż dziesięć kar, w tym właśnie tę, która pozwoliła AF Corse przeskoczyć z dziesiątej na dziewiątą pozycję. Zeszło im bardzo długo - informacja o karach dotarła do nas dopiero siedem godzin później. Peugeot został ukarany przejazdem przez aleję serwisową.

W przypadku kary przyznawanej przez sędziów po wyścigu zamienia się taki przejazd na doliczenie 53 sekund do czasu, w jakim załoga dojechała do mety. To zepchnęło ich z piątego na dziesiąte miejsce - 12,5 sekundy za AF Corse Kubicy.

Oto co zmieniło się dla załogi Kubicy w klasyfikacji generalnej. Ależ walka o tytuł MŚ!

To bardzo ważne w kontekście sytuacji w klasyfikacji generalnej. W wyścigu na Fuji słabo spisała się załoga numer 51 Ferrari, czyli aktualny lider mistrzostw świata. Choć przez pierwszą część walczyła nawet o podium, to potem popełniała ogrom błędów, zbierała kary i skończyła wyścig dopiero na 15. miejscu. W jej przypadku nic nie zmieniły nawet kary dla innych po zakończeniu rywalizacji. To była kluczowa sprawa dla AF Corse, która goni fabryczne Ferrari i zajmuje drugie miejsce.

Ważne także, że AF Corse zyskało jeden punkt nad ekipą, która znajduje się tuż za nimi. Porsche Penske 6 po zajęciu trzeciego miejsca na Fuji znacznie zmniejszyło stratę do załogi Kubicy, ale po doliczeniu kar po wyścigu do ośmiu, a nie siedmiu punktów.

Aktualna sytuacja w klasyfikacji generalnej WEC po 7 z 8 rund sezonu:

1. Ferrari AF Corse 51 - James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi - 115 punktów

2. AF Corse 83 - Robert Kubica, Yifei Ye, Phil Hanson - 102 pkt

3. Porsche Penske 6 - Kevin Estre, Laurens Vanthoor, Matt Campbell - 94 pkt

4. Cadillac Hertz Team Jota 12 - Alex Lynn, Norman Nato, Will Stevens - 81 pkt

5. Ferrari AF Corse 50 - Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen - 75 pkt

Siedem scenariuszy, które w Bahrajnie dałyby tytuł Kubicy i jego kolegom

Przed wyścigiem na Fuji strata załogi Kubicy wynosiła 15 punktów, a teraz spadła już do 13 "oczek". Do końca walki o tytuł mistrzowski w WEC została tylko jedna runda - 8-godzinny wyścig w Bahrajnie. Za taki rodzaj rywalizacji w tej serii przyznaje się więcej punktów. Standardowo za zwycięstwo jest ich 25, a w listopadzie będzie można zgarnąć aż 38, a do tego jeszcze jeden dodatkowy punkt za pole position.

To oznacza, że AF Corse ma siedem scenariuszy, w których po wyścigu w Bahrajnie zdobędzie mistrzowski tytuł:

- jeśli załoga Kubicy wygra, a Ferrari 51 będzie maksymalnie trzecie;

- jeśli załoga Kubicy zajmie drugie miejsce, Ferrari 51 będzie maksymalnie trzecie, a Porsche Penske 6 nie wygra;

- jeśli załoga Kubicy zajmie trzecie miejsce. Ferrari 51 będzie maksymalnie ósme, a Porsche Penske 6 nie wygra;

- jeśli załoga Kubicy zajmie czwarte miejsce i zdobędzie pole position, Ferrari 51 będzie maksymalnie ósme, a Porsche Penske 6 będzie maksymalnie trzecie;

- jeśli załoga Kubicy zajmie czwarte miejsce, Ferrari 51 będzie maksymalnie dziewiąte, a Porsche Penske 6 będzie maksymalnie trzecie;

- jeśli załoga Kubicy zajmie piąte miejsce i zdobędzie pole position, Ferrari 51 będzie maksymalnie dziesiąte, a Porsche Penske 6 będzie maksymalnie czwarte;

- jeśli załoga Kubicy zajmie piąte miejsce, Ferrari 51 nie będzie punktowało (może zdobyć pole position), a Porsche Penske 6 będzie maksymalnie czwarte.

Ostatnia runda WEC na torze Sakhir w Bahrajnie została zaplanowana na weekend 7-9 listopada.