Cały świat zobaczył, co rywal zrobił Kubicy. Sędziowie się nie certolili

Wydawało się, że po zapewnieniu sobie pierwszego pola w kwalifikacjach, w niedzielnym wyścigu na torze Circuit Of The Americas czeka nas ogrom emocji związanych ze startem Roberta Kubicy i jego załogi numer 83. W deszczowych warunkach Polakowi nie wychodziło jednak niemal nic. Skończyło się na siódmym miejscu i sporych przygodach w trakcie sześciogodzinnej jazdy całego zespołu AF Corse.
Najwięcej pecha miał jednak właśnie Kubica. Jego dwugodzinny przejazd był niczym seria niefortunnych zdarzeń. A to nie działała wycieraczka, a to nasz kierowca narzekał na aquaplaning pojawiający się przez ogromne kałuże na torze, a jeszcze innym razem problemy stwarzali mu rywale.
Na 45 minut przed końcem rywalizacji z jednym z nich, nieco przypadkowo, się starł. Kubica dublował samochód numer 31 The Bend Team WRT prowadzony przez Augustusa Farfusa. Przed nim znajdowało się jeszcze jedno auto - "27" Heart of Racing Team z Mattią Drudim za kierownicą. Przez to Polak musiał jechać ostrożnie i znalazł się pomiędzy obydwoma samochodami startującymi w kategorii LMGT3. Wtedy ten prowadzony przez Farfusa wjechał w tył hypercaru Kubicy i sprawił, że ten się obrócił.
W taki sposób Polak stracił dziewięć sekund. Straty do rywali były już zbyt duże, żeby do końca wyścigu atakować wyższe pozycje. Z zajmowanego wówczas dziesiątego miejsca Kubica przesunął się jeszcze na siódme i tak zakończył rywalizację. Po starcie z pole position był to rozczarowujący rezultat.
A Farfus? Po uderzeniu w Kubicę odjechał i przekroczył linię mety jako czwarta załoga w kategorii LMGT3 i 19. w całej stawce. To byłby dla niego świetny wynik, ale jeśli w ogóle zaczął go celebrować, to nie nacieszył się długo.
Załoga numer 31 - Farfus jeździ jeszcze z Yasserem Shahinem i Timurem Bogusławskijem - była już wtedy pod lupą sędziów. I już po zakończeniu wyścigu, gdy dyrekcja wyścigu poinformowała o opublikowaniu pełnych wyników, dało się zauważyć, że The Bend Team WRT spadł na dziewiąte miejsce w LMGT3 i 24. w całej klasyfikacji wyścigu.
Sędziowie ukarali zespół surowo - wirtualną karą przejazdu przez aleję serwisową. Do czasu uzyskanego przez Farfusa, Shahina i Bogusławskijego doliczono około 45 sekund, które zazwyczaj zajmuje wizyta w pit lane bez zmiany opon czy dotankowania samochodu.
To oczywiście nie miało już żadnego bezpośredniego wpływu na wynik osiągnięty przez Kubicę, a także jego kolegów z załogi numer 83 - Yifei Ye i Phila Hansona. Siódme miejsce w wyścigu to nie wynik, którego mogliśmy oczekiwać po tak świetnej dyspozycji AF Corse w tempie kwalifikacyjnym, ale i tak zespół Kubicy okazał się najlepszy w rywalizacji ekip niefabrycznych.
Szkoda tylko, że stracił szansę na urwanie punktów największemu rywalowi w walce o mistrzowski tytuł. W końcu załoga numer 51 z fabrycznego Ferrari, która przed rundą w Austin miała 12 punktów przewagi nad Kubicą i "83", zwiększyła ją do 15 "oczek". A to pomimo ogromnych problemów i przebitej opony w kluczowym momencie wyścigu.
Gdyby Kubica nie miał większych kłopotów z własnym tempem i samochodem, to mógłby już teraz być liderem mistrzostw świata razem z Ye i Hansonem. Przy piątym miejscu, na którym ukończyło rywalizację Ferrari z numerem 51, zagwarantowałaby im to wygrana w Austin. W innym przypadku i tak byłoby świetnie - znacznie zmniejszyliby stratę w klasyfikacji generalnej.
Tak się jednak nie stało. Kolejny etap walki o mistrzowski tytuł w WEC to sześciogodzinny wyścig na torze Fuji w Japonii. Zaplanowano go na dni 26-28 września.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!