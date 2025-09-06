Wielki sukces "nowego Kubicy". Polak napisał piękną historię

Biliński nie jest jeszcze znany przeciętnemu polskiemu kibicowi, ale to wkrótce może się zmienić. Utalentowany kierowca ma 21 lat. Urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ale jego dziadkowie pochodzą z Polski. To właśnie nasz kraj zdecydował się reprezentować w profesjonalnym sporcie. Od sezonu 2025 jeździ w Formule 3 w zespole Rodin Motorsport.

Wielki sukces Polaka w Formule 3! Pierwsze zwycięstwo Bilińskiego

W tegorocznym sezonie Biliński meldował się już na podium, ale ani razu na pierwszym miejscu. Wydawało się, że w Monzie się to nie zmieni. Polak rozpoczynał wyścig z siódmej pozycji. Miał jednak znakomite tempo i zdołał wyprzedzić m.in. Martiniusa Stenshorne'a, który już wielokrotnie wygrywał zawody Formuły 3. Pod koniec rywalizacji 21-latek naciskał jeszcze prowadzącego Tima Tramnitza, ale ten znakomicie spisał się na ostatnim okrążeniu i ostatecznie przekroczył linię mety jako pierwszy.

Już po wyścigu okazało się jednak, że Niemiec "nie uruchomił procedury przygotowania startu na początku okrążenia formacyjnego". Sędziowie przyjrzeli się tej sytuacji i wlepili Tramnitzowi 10 sekund kary. To oznaczało, że zawody Formuły 3 w Monzie wygrał Biliński!

- Jestem bardzo szczęśliwy! Start z siódmego pola nie dawał łatwego zadania, ale wiedziałem, że jeśli od początku będę jechał mocno i konsekwentnie, to zdołam wywalczyć miejsce na podium. Równe tempo i odważna jazda popłaciły. Bardzo cieszę się z podium, bo to nagroda za ciężką pracę całego zespołu - mówił Polak, zanim jeszcze dowiedział się, że zajął pierwsze, a nie drugie miejsce (cytat za "WP SportoweFakty").

Dla Bilińskiego to największy sukces w dotychczasowej karierze w motosporcie. Nic dziwnego, że byliśmy świadkami wzruszających obrazków - kiedy już po zawodach młody Polak wpadł w objęcia swojego taty.

