"Lewis Hamilton sięgnął dna". Niedowierzanie w świecie F1

- Jestem bezużyteczny, kompletnie bezużyteczny - mówił o sobie Lewis Hamilton. To reakcja na to, co zrobił podczas Grand Prix Belgii i Grand Prix Węgier. Brytyjski kierowca spisał się tam wyjątkowo słabo, po czym zaskoczył ostrą samokrytyką. - Sięgnął dna. To najgorszy Lewis Hamilton, jakiego widzieliśmy - przyznał hiszpański dziennikarz Antonio Lobato i wskazał, gdzie może leżeć problem.