Niebywałe, co zrobiła córka Schumachera. Trzy miesiące po ciąży

O ile syn Michaela, Mick, zdecydował się pójść w ślady ojca i zostać kierowcą wyścigowym, tak Gina wybrała sport, który uprawiała jej matka. Corrina Schumacher w 2010 roku została bowiem mistrzynią Europy w jeździectwie westernowym, czyli tak zwanym reiningu. To zawody polegające na przejechaniu zaplanowanej trasy galopem, prowadząc konia tylko jedną ręką.

Legenda F1 mogłaby być dumna z pociechy. Tak jak on, została mistrzem świata

W 2023 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa świata w reiningu, zaś w roku 2025 miała miejsce druga edycja tych zawodów. Jej gospodarzem było... ranczo Corriny Schumacher zlokalizowane pod Genewą w Szwajcarii. A jedną z uczestniczek - Gina-Maria Bethke. Można więc stwierdzić, że chociaż 28-latka reprezentowała Niemcy poza granicami tego kraju, to tak naprawdę startowała u siebie w domu.

I bynajmniej nie zawiodła, gdyż wywalczyła na tych zawodach aż dwa złote medale! Okazała się najlepsza w konkursie indywidualnym, a także przyczyniła się do triumfu reprezentacji Niemiec w klasyfikacji drużynowej.

- Złoto dla drużyny Niemiec! Czuję się dumna reprezentując nasz kraj - napisała Gina na swoim Instagramie.

Córka Schumachera ma tym większe powody do radości, że przecież dopiero na początku kwietnia urodziła dziecko. Wsiąść na konia po trzech miesiącach od porodu i galopem pognać po tytuł mistrza świata? To wielka sztuka, z której jej ojciec z pewnością byłby dumny. Czy jednak się o tym dowie? Tego nie wiadomo, gdyż po tragicznym wypadku na nartach w 2013 roku rodzina pilnie strzeże informacji o stanie zdrowia 56-latka. Siedmiokrotny mistrz świata od tego momentu nie pojawia się publicznie, a to czy w ogóle ma jakikolwiek kontakt ze światem zewnętrznym, pozostaje w sferze medialnych domysłów.