W czerwcu Kubica odniósł bez wątpienia jeden z największych sukcesów w karierze. A według niektórych ekspertów - największy, biorąc pod uwagę też jego karierę w Formule 1. Polak wraz z załogą 83 AF Corse Ferrari triumfował w najstarszym i najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym na świecie. Nic więc dziwnego, że znajdujący się wciąż w wysokiej formie 40-latek dalej jest łączony z zawodami, które jako pierwsze przyniosły mu gigantyczną sławę.

Robert Kubica i powrót do Formuły 1. To się znowu stanie?

O powrót do Formuły 1 polski kierowca został zapytany w trakcie wywiadu dla kanału "Hi_5". Oto co odpowiedział: - Zależy w jakiej roli. Jeśli chodzi o kierowcy wyścigowego, to jest to temat, który, szczerze, nawet nie przychodził mi do głowy w ostatnim czasie. Tym bardziej że w ciągu poprzednich dwóch, trzech sezonów naprawdę skupiałem się na wyścigach długodystansowych. Stąd zresztą była decyzja o odejściu z padoku, kiedy pełniłem funkcję kierowcy rezerwowego, testowego. Żeby skupić się na głównym celu. Celu, który wykonałem, bo już wygrałem Le Mans - stwierdził Kubica.

Prowadzący rozmowę pociągnął temat, pytając Kubicę o dołączenie do najlepszej serii wyścigowej świata w nowej dla siebie funkcji. - Trenera? Na pewno nie. W motosporcie są trenerzy, pojawiła się taka rola, choć dwadzieścia lat temu jej nie było. Natomiast umówmy się, kierowcy, którzy dochodzą do Formuły 1, potrafią kręcić kierownicą. I niektórzy mogliby prędzej mnie czegoś nauczyć niż ja ich. Natomiast nigdy nie mów nigdy. Formuła 1 jest królową motosportów. Ja pamiętam, że kiedyś już powiedziałem, że jeśli wrócę do padoku, to tylko z kaskiem. I tak się wydarzyło. Teraz z kaskiem mógłbym wrócić, ale w innej roli. Tylko, że Formuła 1 się zmieniła i rola kierowcy testowego praktycznie nie istnieje, więc jak mówiłem: skupiam się na wyścigach długodystansowych - zakończył 40-latek.

Robert Kubica pierwsze kroki w motosporcie stawiał w latach dziewięćdziesiątych, w zawodach kartingu. W Formule 1 zadebiutował w 2006 roku. Dwa lata później odniósł w niej pierwsze oraz ostatnie zwycięstwo w karierze. Był kierowcą bolidów BMW Sauber, Renault, Williamsa oraz Alfy Romeo Racing.