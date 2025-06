To nie żart. Tak Rosjanie nazwali Kubicę

W ubiegłą niedzielę Kubica odniósł bez wątpienia jeden z największych sukcesów w karierze. A według niektórych ekspertów - największy, licząc nawet jego karierę w Formule 1. Polak wraz z załogą 83 AF Corse Ferrari triumfował w najstarszym i najbardziej prestiżowym wyścigu długodystansowym na świecie. Dokonał tego w wieku 40 lat - będąc kierowcą niezwykle doświadczonym i, niestety, po trudnych przejściach. To właśnie o nich wspomniał rosyjski portal.

Robert Kubica chwalony przez Rosjan. Są nim zachwyceni

Rosyjscy dziennikarze nazwali Kubicę "polskim geniuszem, który został skreślony przez Formułę 1". A następnie zaczęli opisywać jego karierę w najsłynniejszej serii świata. Wreszcie doszli do koszmarnego wypadku Polaka w rajdzie Rondi di Andora w 2011 roku i jasno stwierdzili, jakie były jego konsekwencje. "Niestety, po kontuzji musiał zaczynać wszystko od nowa" - czytamy.

To właśnie powrót polskiego kierowcy na najwyższy poziom motosportu wzbudził jednak szczególny podziw Rosjan, którzy podkreślili, jak wielkim osiągnięciem był jego triumf w Le Mans. "W tym roku wreszcie udało mu się wygrać (24h Le Mans). Co więcej, tego zwycięstwa nie można nazwać łatwym, choć Ferrari dominuje w mistrzostwach hypercars. Robert jechał w trzeciej załodze, która nie miała specjalnych przewag nad konkurentami. To sprawia, że zwycięstwo na francuskim torze jest jeszcze cenniejsze. Stało się jednym z najbardziej kultowych i prestiżowych w karierze Polaka".

Na koniec dziennikarze sovsport.ru składają hołd legendzie sportów motorowych. "Historia Roberta Kubicy to nie tylko opowieść o jego życiu pełnym zwycięstw i radości. To opowieść o pokonywaniu przeciwności, odwadze i wierze w marzenie, które udało mu się spełnić" - czytamy.

Robert Kubica pierwsze kroki w motosporcie stawiał jeszcze w latach 90., w zawodach kartingu. W Formule 1 zadebiutował w 2006 roku, a piętnaście lat później zaliczył pierwszy start w Le Mans.