Kubica wyłożył karty na stół ws. Orlenu

Robert Kubica, wracając do Formuły 1, mógł liczyć na wsparcie Orlenu, który był partnerem zespołów Williams oraz Alfa Romeo Racing, gdy Polak je reprezentował. Koncern naftowy współpracuje z nim do dziś, zatem dołożył cegiełkę do niedawnego triumfu 40-latka w Le Mans.

Robert Kubica "odsłonił kulisy" współpracy z Orlenem. "Nie naciągajmy budżetu"

Wątek kooperacji kierowcy i firmy pojawił się w jego wywiadzie dla youtube'owego kanału Hi_5. Na sam koniec prowadzący żartobliwie zagaił: - Masz jakieś zniżki na Orlenie? Można się umówić na jakąś kawę za pół ceny?

- Nie można się umówić, bo nie mam zniżek - szczerze odparł 40-latek. Po czym dodał: - Płacę normalnie, tym bardziej że Orlen od dłuższego czasu bardzo mnie wspiera, więc nie naciągajmy budżetu. Motosport jest bardzo drogi, zatem budżet i tak jest napięty.

Robert Kubica mówi o partnerstwie z Orlenem. "Myślę, że było warto"

Jednocześnie Kubica docenia otrzymane wsparcie i ma nadzieje, że potwierdza słuszność nawiązania tej współpracy. - Myślę, że było warto, bo dostarczyłem trochę pozytywnych emocji kibicom i ludziom pracującym w Orlenie. Mam nadzieję, że odwdzięczam im się swoimi startami i bardzo im za to dziękuję - powiedział.

Zresztą po niedawnym sukcesie Roberta Kubicy w Le Mans głos zabrał Daniel Obajtek, prezes Orlenu w latach 2018-2024. Jednak nie były to gratulacje skierowane do kierowcy, a odpowiedź na wpis Sławomira Nitrasa sprzed czterech lat, gdzie obecny minister sportu i turystyki nawiązał do sponsorowania 40-latka przez koncern naftowy.