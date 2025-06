Niewiarygodne. Kubica zdradził, ile schudł podczas wyścigu. "12 tysięcy kalorii"

Robert Kubica osiągnął być może największy sukces w swojej dotychczasowej karierze sportowej. To wyczyn być może równy z tymi, które stały się jego udziałem podczas startów w Formule 1. Mowa o wygranej w prestiżowym i morderczym wyścigu 24h Le Mans. Dokonał tego jako pierwszy Polak w historii, a we wtorkowy poranek, w rozmowie z Kanałem Zero, opowiedział o kulisach wymagającego startu. Zdradził między innymi... ile kalorii stracił w związku z wzięciem udziału w wyścigu.

Kubica przyznał. "Drugi dzień jest najgorszy"

- Drugi dzień jest najgorszy. Jednak jest to duże wyzwanie nie tylko dla zespołu, nie tylko dla auta, ale też dla kierowców. Może ktoś kto się interesuje sportem liczy kalorie to tak naprawdę przez sobotę/niedzielę kierowca wyścigowy - w wyścigu Le Mans, przez te dwa dni - spalam około 12 tysięcy kalorii, także żeby to później zrekompensować, zregenerować się potrzebne jest trochę czasu. Dodatkowo też sen jest bardzo zaburzony, także drugi dzień jest najgorszy. Jutro powinno być lepiej - rozpoczął.

Na pytanie prowadzącego Tomasza Kammela ile schudł przez cały wyścig Kubica odpowiedział: W trakcie całego Le Mans około trzech kilogramów, ale to jest przez cały tydzień, od początku treningów. To też są dane jakby okłamane. My mamy minimalną wagę, którą deklarujemy i musimy utrzymać. Tak naprawdę przez trzy ostatnie dni bardzo dużo jadłem żeby się nie okazało, że jak wyjdę z auta i zostanę zważony, to będę poniżej tej wagi. Dlatego też myślę, że byłoby to około czterech kilo, gdybym nie musiał dodatkowo podjadać sobie pomiędzy jazdami - przyznał Kubica.

Robert Kubica w grudniu tego roku skończy 41 lat. Nie jest pierwszym znanym kierowcą z Formuły 1, który wygrał Le Mans. Wcześniej dokonał tego między innymi Fernando Alonso.