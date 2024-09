Stało się! Gigantyczny sukces Roberta Kubicy

Robert Kubica ma powody do świętowania, gdyż właśnie wygrał pierwsze zmagania w barwach Ferrari! Jego zespół AF Corse zwyciężył w klasie Hypercar 6-godzinny wyścig długodystansowy mistrzostw świata WEC (World Endurance Championship) na torze w Austin. - Byłem dość pewny tego, że to zadziała i zadziałało - przekazał, ujawniając, co zadecydowało o zwycięstwie. Dzięki tej wygranej Polak znalazł się w wyjątkowym gronie.

