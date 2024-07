Co za popis Michaela Schumachera. Po sieci krąży nagranie. "Fantastyczny"

Michael Schumacher zapisał się na kartach Formuły 1 jako jeden z najlepszych kierowców w historii. Wygrał ponad 90 wyścigów, co przełożyło się na aż siedem tytułów mistrzowskich. Przez wiele lat dominował w stawce i bawił się z rywalami. A ci nie pałali do niego sympatią. Niemiec nie był lubiany, głównie dlatego, że sprawiał wrażenie zadumanego w sobie. Mimo wszystko miał wielkie serce. Jeszcze w trakcie kariery wziął udział w jednej z charytatywnych imprez kartingowych. Teraz do sieci trafił fragment nagrania z wyścigu. Jedna z akcji Schumachera robi wrażenie.

Ten manewr Schumachera przeszedł do historii. "Fantastyczny". Rywale nie wiedzieli, co się dzieje

W wyścigu charytatywnym udział wzięło około 20 zawodników. I nie ulega wątpliwości, że Schumacher był jednym z faworytów do wygrania. Choć tego typu imprezy charakteryzują się tym, że kierowcy nie jadą na maksimum własnych możliwości, a raczej dobrze się bawią, to Niemiec udowodnił, że nie ma zamiaru odpuszczać. Zawsze chciał wygrywać, czy to w wyścigu o stawkę, czy o tzw. pietruszkę.

I ostatecznie triumfował, a styl, w jakim to zrobił, robi wrażenie. Na uwagę zasługuje szczególnie jeden z manewrów wykonanych przez Schumachera. Na nagraniu widać, jak jeden z przeciwników próbował wyprzedzić drugiego, przez co wjechali w ostry zakręt nieco szerzej. Z okazji natychmiast skorzystał mistrz F1 i popisał się bardzo odważnym manewrem.

Mocno przyspieszył i wszedł ciasno w zakręt, pewnie ich wyprzedzając. Takiego ruchu zdecydowanie nie spodziewali się rywale, o czym świadczy ich reakcja. Byli całkowicie zdezorientowani i tylko pokiwali na siebie głowami. - Fantastyczny manewr - zachwycali się komentatorzy. Ostatecznie Schumacher nie odpuścił przeciwnikom i wygrał charytatywny wyścig. Jeszcze zanim przekroczył linię mety, to już świętował triumf.

Wciąż nie wiele wiadomo na temat stanu zdrowia Schumachera

Schumacher zakończył karierę w 2012 roku. Rok później uległ poważnemu wypadkowi na nartach. Dość niefortunnie uderzył głową o kamień, w wyniku czego doznał wylewu krwi do mózgu. Następnie przeszedł operację i był w stanie śpiączki farmakologicznej. Od tego czasu zniknął z życia publicznego, a rodzina mocno dba o jego prywatność. Do sieci nie wyciekło żadne zdjęcie Schumachera od 2013 roku. Nie wiadomo też, jaki jest jego aktualny stan zdrowia.

- Ten wypadek niemal całkowicie zmienił życie naszej rodziny. Ten tragiczny dzień był bardzo złym i drastycznym przeżyciem nie tylko dla mnie, ale i dla dzieci Michaela. Niestety życie nie jest sprawiedliwe i tego dnia też mieliśmy do czynienia ze sporym pechem - mówił Ralf Schumacher, brat mistrza świata.