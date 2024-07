Katastrofa Kubicy. Nawet nie pozwolili mu wystartować

Robert Kubica to prawdziwa legenda polskich sportów motoryzacyjnych. Przez lata występował w Formule 1, jednak w 2011 roku miał ciężki wypadek, po którym zrezygnował ze startów w tej dyscyplinie i niestety już nie udało mu się wrócić do światowej czołówki kierowców. W ostatnich latach spełnia się w wyścigach długodystansowych. Jeździł także m.in. w WRC.

Fatalny występ zespołu Roberta Kubicy. Dramat

Obecnie Robert Kubica występuje w długodystansowych wyścigach WEC (World Endurance Championship) w barwach zespołu AF Corse. - Szczerze mówiąc, trochę tęsknię za rajdami. Jestem ich dużym fanem. Ale teraz mam inne rzeczy w swoim programie, więc od kiedy zrezygnowałem z rajdów w 2016 roku, to oglądam je bardziej z perspektywy kibica. Śledzę, co się dzieje w WRC. Oglądam rajdy częściej niż cokolwiek innego - mówił niedawno Polak.

W sobotę w Sao Paulo odbyły się treningi oraz kwalifikacje do sześciogodzinnego wyścigu serii WEC. Zespół Kubicy spisał się jednak fatalnie i osiągnął najgorszy wynik w tym sezonie.

Najlepiej w ekipie AF Corse na treningach prezentował się Robert Shwartzman, a więc rosyjski kierowca z izraelskim paszportem. On uzyskał szansę jazdy w "'czasówce". Tam jednak tak dobrze nie było. Kierowca nie przeszedł nawet pierwszej części kwalifikacji. Uzyskał czas 1:24.066, który dał ekipie jego i Kubicy piętnastą pozycję startową do wyścigu. Tak źle w 2024 roku jeszcze nie było.

Jeśli chodzi o samego polskiego kierowcę, to w jednym z treningów uzyskał on czas 1:27.834 i był gorszy od wspomnianego Shwartzmana o prawie trzy sekundy. To właśnie dlatego nie Polak, a Shwartzman pojechał w czasówce.

Najlepsi w kwalifikacjach do rywalizacji w Sao Paulo okazali się kierowcy Toyoty oraz Porsche. Warto zaznaczyć, że rywalizacja w WEC wróciła na tor Interlagos po dziesięcioletniej przerwie.