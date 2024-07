Sensacyjne wieści prosto z Włoch ws. Kubicy. Nagła zmiana

Robert Kubica i jego Orlen Team AO by TF ukończyli czterogodzinny wyścig European Le Mans Series na torze Imola na drugiej lokacie. Po zmaganiach doszło jednak do sensacyjnej zmiany, dzięki której to Polak i jego koledzy mogą świętować sukces. Sędziowie odkryli, że rywale popełnili spory błąd i Kubica cieszy się triumfem na legendarnym obiekcie.

