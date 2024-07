Pędził 198 km/h przez polską wieś. Szalone nagranie. "Jakby nie miał rodziny"

80. Rajd Polski był to siódmy rajd w tym roku. Cała trasa liczyła 1375 km, z czego ponad 300 km stanowił łączny dystans 19 odcinków specjalnych. Do rywalizacji ruszyły 42 ekipy, a więc 84 zawodników z 23 krajów. "Dziewięć załóg dysponowało najmocniejszymi i najszybszymi samochodami Rally1. Z rajdówek Rally2 skorzystały 22 duety, a na konstrukcje Rally3 postawiło 10 załóg" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej.

Zwycięzcą rywalizacji został fiński duet Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Ten pierwszy miał nawet nie wystąpić w tym wyścigu, ale wskutek wypadku Sebastiena Ogiera przeprowadzano zmianę. Sam zainteresowany nie spodziewał się tak dobrego wyniku. - Muszę przyznać, że nie oczekiwałem zbyt wiele, ale oczywiście zawsze zakładam kask i staram się dać z siebie wszystko - oznajmił dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Mimo piątkowego wypadku w niedzielę do walki rzucili się za to Ott Tanak i Martin Jarveoja, którzy wygrali dwie z czterech prób i zgarnęli komplet punktów w finałowym etapie. Do sieci wypłynął materiał wideo, podczas którego pokazano, w jakim tempie kierowca jedzie po wiejskich drogach. W pewnym momencie licznik pokazał 198 km/h. "W grze komputerowej bym się bał tak jechać", "tego właśnie brakuje tym, którzy nie oglądają Rajdu Polski. Tanak zachowuje się tak, jakby nie miał rodziny. Jakie zwierzę" - można było przeczytać na portalu X.

Ostatecznie Estończycy zakończyli rywalizację na ostatniej pozycji ze stratą ponad półtorej godziny do triumfatorów. Nieoficjalnym powodem ich wypadnięcia w piątek było zderzenie... z sarną. Żadnemu z nich nie stało się jednak nic groźnego i mogli kontynuować zmagania. Biorąc jednak pod uwagę, z jaką prędkością pokonywali kolejne odcinki, można wysnuć, że niewiele zabrakło do tragedii.

"Możemy czuć się usatysfakcjonowani. To był dobry etap, ale w wielu miejscach sporo zabrakło do perfekcji. Nie są to jednak łatwe chwile" - napisał Tanak w mediach społecznościowych. Nie mógł być do końca zadowolony, zwłaszcza że to on wygrał przecież poprzedni start w Sardynii.