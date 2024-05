Kapitalne wieści ws. Roberta Kubicy. Totalnie zaskoczył. Ogromna szansa przed nim

Robert Kubica doskonale spisał się w ubiegłym sezonie. Mimo że zdobył tytuł w długodystansowych mistrzostwach świata WEC (World Endurance Championship) w kategorii LMP2, to nie powtórzy sukcesu, gdyż kategorię wycofano. Niedługo później nasz zawodnik znalazł jednak pracodawcę i dołączył do ekipy należącej do Ferrari AF Corse. Po kilku startach w Hypercarach niezwykle zadowolony z nowego nabytku jest menadżer Giuliano Salvi. - To świetny gość! Znam go od 20 lat. (...) To nie tylko kierowca, ale ktoś więcej - przekazał.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan-Krzysztof Duda po remisie szachowym z Magnusem Carlsenem: Byłem lekko wkurzony

Świetny występ Roberta Kubicy na treningu. Osiągnął najlepszy wynik

Nasz zawodnik, wspólnie z kolegami Robertem Szwarcmanem oraz Yifei Ye, potwierdził w czwartek bardzo dobrą formę. Po pierwszym treningu na legendarnym belgijskim torze Spa-Francorchamps, gdzie odbywa się trzecia runda sezonu WEC, reprezentujący AF Corse Ye został sklasyfikowany na piątej lokacie. Na czele znajdowali się za to Antonio Fuoco oraz Antonio Giovinazzi.

Podczas drugiego treningu zespół Kubicy spisał się już gorzej, ponieważ zajął ósme miejsce, a nasz zawodnik wykręcił najlepszy czas. Mało tego był najszybszym kierowcą Ferrari 499P spośród wszystkich dziewięciu i w niespełna 20 minut zanotował czas okrążenia 2:05.706. Nieco wolniejszy był Szwarcman - 2:05.875, natomiast Chińczyk po przejechaniu 10 kółek zanotował wynik 2:09.667. Najlepszy czas uzyskał lider klasyfikacji generalnej Kevin Estre (2:04,162), dzięki czemu Porsche wyprzedziło Ferrari.

Tak wyglądała klasyfikacja po drugim czwartkowym treningu w klasie Hypercar:

1. Porsche Penske Motorsport (Estre, Lotterer, Vanthoor) - 2:04.162 - 33 okrążenia

2. Ferrari (Fuoco, Molina, Nielsen) - +0.121 - 36

3. Cadillac Racing (Bamber, Lynn) - +0.179 - 23

4. Toyota Gazoo Racing (Conway, de Vries, Kobayashi) - +0.721 - 36

5. Hertz Team JOTA (Stevens, Ilott) - +0.794 - 32

(...)

8. AF Corse (Kubica, Ye, Shwartzman) - +1.544 - 29

Wieczorna sesja nie należała jednak do najłatwiejszych, gdyż niejednokrotnie na torze pokazywana była żółta flaga.

Trzeci i zarazem ostatni trening odbędzie się w piątek 10 maja o godz. 11. Nieco później, bo o 15:30 ruszą za to kwalifikacje w klasie hypercar, a o 15:53 rozpocznie się sesja hyperpole, która rozstrzygnie losy walki o pole position.