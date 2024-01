Bohaterska postawa Polaka w Rajdzie Dakar. Pokazał, co znaczy klasa. Brawo!

Rajd Dakar rozpoczął się od piątkowego, 27-kilometrowego prologu, który zadecydował o kolejności startowej podczas pierwszego etapu. W sobotę podczas rywalizacji na liczącym 414 km odcinku specjalnym z Aluli do Al Henakiyah doszło do kilku niezwykle pechowych zdarzeń.

Wypadki na starcie Rajdu Dakar. Maciej Giemza pomógł poszkodowanym

Jako pierwsi na trasę wyjechali motocykliści. W trakcie pierwszego etapu doszło do kilku wypadków, w których ucierpieli Joaquim Rodrigues, Tosha Schareina oraz Michael Docherty. Wszystkim trzem poszkodowanym (dwóch pierwszych już wycofało się z rajdu) pomógł Maciej Giemza, za co należą mu się wielkie pochwały. Mając na uwadze jego postawę, na dalszy plan schodzi to, że pierwszy etap zakończył na 44. miejscu z czasem 06:31:17. Liderem jest Ross Branch z wynikiem 04:56:01.

Później rozpoczęła się rywalizacja samochodów. Tam jako pierwsi na trasę wyjechali Francuzi Lionel i Lucie Baudowie, gdyż o czasie nie stawili się Brian Baragwanath i Leonard Cremer. Jednak po przejechaniu kilkuset metrów zawrócili, a to dlatego, że potrącili fana z Rosji. Organizatorzy przekazali portalowi motorsport.com, że poszkodowany otrzymał pomoc medyczną i został przetransportowany do najbliższego szpitala. Potem poinformowano, że w wyniku zdarzenia doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej.

Rajd Dakar. Dobry wynik Krzysztofa Hołowczyca w pierwszym etapie

W związku z tym zdarzeniem rozpoczął się z godzinnym opóźnieniem. Wygrali go Guillame De Mevius oraz Xavier Panseri z czasem 04:35:59. Na 16. miejscu zakończyli go Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja, którzy uzyskali wynik 04:55:37.

Drugi etap Rajdu Dakar odbędzie się w niedzielę 7 stycznia, będzie to liczący 463 km odcinek specjalny z Al Henakiyah do Al Duwadimi. Rywalizacja potrwa do 19 stycznia.