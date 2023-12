Hołowczyc wpakował się na minę. Burza po publikacji filmu z samochodu [WIDEO]

W listopadzie Polskę obiegła wieść, że Krzysztof Hołowczyc ani myśli żegnać się z karierą rajdowca. Wręcz przeciwnie. Na początku przyszłego roku 61-latek wystąpi w słynnym Rajdzie Dakar, który tym razem odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Dla Hołowczyca będzie to powrót do imprezy aż po dziewięciu latach. Wtedy zakończył Rajd Dakar na trzecim miejscu.

Krzysztof Hołowczyc przekroczył prędkość? Internetowe dochodzenie nie pozostawia wątpliwości

A że Hołowczyc za kółkiem dalej dobrze się odnajduje, to pokazał m.in. w ostatnim nagraniu na swoim kanale HolowczycManagement, gdzie zaprezentował swoje BMW X3 M Competition. Hołowczyc ustawił się na jednej z lokalnej dróg i tak relacjonował swój test auta.

- Wciskam mocno lewą nogą hamulec, naciskam gaz do dechy, żeby się napompowała turbinka... I poszli! I stóweczka. No całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Robi wrażenie. Uwielbiam ten samochodzik - powiedział Hołowczyc, gdy jego samochód rozpędził się do prędkości 110 km/h.

Opisywaną sytuację można zobaczyć na poniższym nagraniu od 13:55:

To nagranie wywołało kontrowersje w mediach społecznościowych. Przyjrzał mu się dokładnie Łukasz Zboralski, który poinformował, że Krzysztof Hołowczyc jechał 110 km/h na lokalnej drodze do Dorotowa (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

W komentarzach do tweeta dziennikarza jednak dominują komentarze, które normalizują zachowanie rajdowca. "To tylko 20 km/h ponad limit", "ulubione zajęcie cebulaków - kapowanie" itd.

W przypadku Hołowczyca powyższe zachowanie i opublikowanie go w internecie jest o tyle dziwne, że rajdowiec w swojej karierze już miał zabrane prawo jazdy. W marcu 2018 roku jechał w terenie zabudowanym z prędkością 113 km/h, czym przekroczył dozwoloną prędkość aż o 63 km/h i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.