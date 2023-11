A jednak to prawda! Sensacyjne wieści ws. Krzysztofa Hołowczyca potwierdzone

Rajd Dakar to najpopularniejsza tego typu impreza. Co roku występują w niej z powodzeniem Polacy, jak chociażby Jakub Przygoński czy Rafał Sonik. Edycja, która odbędzie się w styczniu przyszłego roku, zapowiada się tym bardziej ciekawie, że będzie to wielkie powrót Krzysztofa Hołowczyca.

Krzysztof Hołowczyc wraca do Rajdu Dakar po 9 latach

Rajd Dakar 2024 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Rozpocznie się on 5 stycznia w Al-Uli. Zawodnicy będą mieli do przejechania 8000 kilometrów, żeby dotrzeć do mety w Janbu, która znajduje się nad Morzem Czerwonym. W rajdzie wystąpi 23 Polaków, a największą gwiazdą będzie Krzysztof Hołowczyc.

61-latek wciąż jest aktywnym sportowcem i ściga się w imprezach rajdowych w Polsce. Udział w imprezie będzie dla niego powrotem po dziewięciu latach. W Rajdzie Dakar 2015, który odbył się wtedy w Ameryce Południowej, zajął trzecie miejsce. Podobnie jak wtedy, Hołowczyc będzie jechał w samochodzie marki Mini w barwach zespołu X-raid. Będzie miał okazję zrewanżować się tym samym Nasserowi Al-Attiyahowi, który wygrał tamtą edycję wyścigu. Katarczyk wygrywał Rajd Dakar zresztą w 2022 i 2023 roku.

Jeśli chodzi o Polaków, to zabraknie najbardziej znanego polskiego rajdowca off-roadowego, czyli Jakuba Przygońskiego. W Rajdzie Dakar wystąpi Eryk Goczał, który w ubiegłym roku był najlepszy w klasie lekkich pojazdów UTV. Wtedy 18-latek przeszedł do historii jako najmłodszy zwycięzca prestiżowej imprezy.

Rajd Dakar 2024. Harmonogram