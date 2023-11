Brawo, brawo, brawo. Polacy zdobyli mistrzostwo świata. Wielki sukces

WRC 2 Challenger to subkategoria WRC 2, której zwycięzcę wyłoniono w tym roku po raz pierwszy. O tytuł rywalizują w niej wszyscy kierowcy WRC 2 poza tymi, którzy w przeszłości lub obecnie byli nominowani do zdobywania punktów dla zespołów fabrycznych. Pod uwagę nie są brani też ci, którzy zdobyli tytuły WRC 2 i WRC 3.

Kajetanowicz i Szczepaniak mistrzami świata. "Brakowało tytułu"

Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak współpracują ze sobą od 2018 roku. W tym czasie czterokrotnie udało im się zająć pozycję na podium WRC 2 i WRC 3, ale nigdy nie wygrali tytułu mistrzowskiego. To w końcu się zmieniło. W tym sezonie polska załoga wygrała trzy rajdy, dwukrotnie zajęła drugie miejsce, a raz trzecie. Nie ukończyła tylko rundy w Chile.

Polacy do samego końca nie mieli pewności, czy uda im się zdobyć mistrzostwo. Żeby tak się stało, musieli zakończyć Rajd Japonii w pierwszej trójce zawodników WRC 2 Challenger. Warunki pogodowe nie ułatwiały tego zadania, ale się udało, bo zajęli drugie miejsce. Tym samym zdobyli wymarzone mistrzostwo świata w tej kategorii.

- To niesamowite uczucie, zostajemy mistrzami świata. Oczywiście marzyłem o tym od dłuższego czasu i ciężko na to pracowałem, ale nie sam. Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi ORLEN Rally Team, dziękuję moim sponsorom, RaceSeven – zespołowi, który obsługiwał mój samochód – fanom, moim trenerom. Mnóstwo ludzi przyczyniło się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata - mówił Kajetanowicz.

Klasyfikację ogólną Rajdu Japonii wygrał Elfyn Evans, który dzięki temu został wicemistrzem świata WRC. Drugie miejsce zajął Sebastien Ogier, a trzecie Kalle Rovanpera. Wszyscy trzej należą do zespołu Toyoty.