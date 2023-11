Kubica powiedział wprost, co myśli o Obajtku i Orlenie. "Nie ukrywam"

Robert Kubica ma za sobą bardzo udane tygodnie. Najpierw jego ekipa WRT wygrała na japońskim torze w Oyamie szóstą rundę długodystansowych mistrzostw świata WEC (World Endurance Championship), a następnie powtórzyła sukces również w Bahrajnie. Tym samym mogła świętować tytuł mistrza świata WEC w kategorii LMP2. 38-latek ma jednak spory problem, ponieważ klasa zostaje wycofana z rywalizacji i musi szukać nowego pracodawcy. Chce zatem spróbować sił w klasie Hypercar.

Robert Kubica wypowiedział się nt. dalszej współpracy z Orlenem. Szczere słowa o Obajtku

Nie tak dawno Kubica zdradził, że prowadzi rozmowy z zespołem Jota. Pozostałymi kierowcami w teamie mieliby być Sebastian Vettel i Jenson Button. Właściciele są również zainteresowani Kimim Raikkonenem.

- Z punktu widzenia marketingowego taki skład złożony z gwiazd F1 byłby wielkim "wow". Z punktu widzenia sportowego, trudno mi to oceniać. Znam osobiście Buttona, Vettela czy Raikkonena, ale poznajesz ich w sensie wyścigowym tak naprawdę w momencie współpracy - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Ostatnie wybory parlamentarne sprawiły, że dotychczasowa współpraca Kubicy z marką Orlen stanęła pod znakiem zapytania. Sportowiec uspokaja jednak, że prowadzi rozmowy i jest na dobrej drodze, aby osiągnąć porozumienie.

- Tak naprawdę rozmowy o tym zaczęliśmy już trzy miesiące temu. Mam nadzieję, że wybory i pewne zmiany w Polsce nie wpłyną na to. Myślę, że tak się stanie, bo sport zawsze był apolityczny i ja to tak widzę (...). Bardzo sobie cenię współpracę z Orlenem i cieszę się, że wygrywając tytuł mistrza świata, mogłem minimalnie się odwdzięczyć ludziom z firmy. (...) Nasza współpraca zawsze układała się bardzo dobrze i zobaczymy, co przyniesie przyszłość - przekazał.

Skomplementował również współpracę z prezesem zarządu Danielem Obajtkiem. - Jestem skupiony na swoim ogródku, choć nie ukrywam, że pomoc prezesa Obajtka zawsze mi ułatwiała życie sportowe. Partnerstwo z Orlenem jest dla mnie bardzo pozytywne - podsumował.

Kubica myśli o dodatkowych występach. "Jestem kierowcą i chcę się ścigać"

Kubica rozpoczął starty w wyścigach długodystansowych w 2021 roku, łącząc je również z wyścigami w F1. Teraz coraz częściej wspomina jednak o tym, że chciałbym występować więcej, dlatego myśli o drugim etapie wyścigowym. - Ten rok był dla mnie inny, jeśli porównam go do lat 2020-2022, gdzie łączyłem moje starty z F1. Miałem wtedy dużo zajęć i podróży. [...] Osiem wyścigów w roku i długie tygodnie bez występów nie są dla mnie. Dlatego myślę o jakichś dodatkowych występach. Głównym programem pozostaną jednak długodystansowe mistrzostwa świata WEC - wyjaśnił.

Mimo zmniejszonej liczby startów kierowca zapewnił, że nie pomyślał nawet przez chwilę o emeryturze. Nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić.