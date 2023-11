Zmarzlik pokazał swoją maszynę za ćwierć miliona złotych! Ale widok [WIDEO]

Bartosz Zmarzlik to czterokrotny mistrz (2019, 2020, 2022, 2023) i aktualnie najlepszy żużlowiec na świecie. Poza złotem w zawodach indywidualnych zdobył również niedawno DPŚ z reprezentacją Polski, a ponadto świętował mistrzostwo Ekstraligi z Motorem Lublin ze średnią biegową 2,526. Ostatnio zwieńczył kapitalny sezon sukcesem w życiu prywatnym.

REKLAMA

Zobacz wideo Jurij Gladyr przed superpucharem Polski: Ludzie widzą, że siatkówka daje dużo funu

Bartosz Zmarzlik pokazał nowe "cacuszko" w garażu. "Jesienne warunki niestraszne"

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że 28-latek korzysta z zakończenia sezonu i był widziany na torze Silesia pod Opolem, gdzie wspólnie z Robertem Kubicą testowali specjalnie przygotowany przez markę Orlen Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo2. Jego wartość wynosi ponad 1 mln zł.

Przerwę w zawodach Zmarzlik wykorzystał również na zakup nowego pojazdu, którym będzie mógł swobodnie "zabawić" się w terenie. Mianowicie w jego garażu pojawił się Maverick Can-Am, czyli lekki pojazd terenowy, który od kilku lat można zobaczyć na trasie Rajdu Dakar. "Jesienne warunki niestraszne, kiedy ma się TAKĄ furę" - napisał na Instagramie, demonstrując efektowny przejazd po parkingu.

I choć cena tej maszyny waha się od 100 tys. do nawet 250 tys. zł, to wydaje się jednak, że nasz żużlowiec zainwestował w droższą wersję. Trzeba przyznać, że stać go na to, ponieważ rzekomo w Motorze Lublin zarabia ok. 5,5-6 mln zł rocznie. Ponadto może liczyć też na wsparcie marki Orlen, która według WP Sportowe Fakty gwarantuje mu nawet od 1,5 do 2 mln zł rocznie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Pod materiałem wideo pojawiło się sporo komentarzy fanów, którzy byli pod wrażeniem zakupu mistrza. "Pięknie się na to patrzy", "niech moc będzie z Tobą", "witamy w klubie zakręconych właścicieli Mavroli" - można przeczytać.