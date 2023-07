Mistrz Europy w rajdach skomentował wypadek w Krakowie. "Niech to wybrzmi wyraźnie"

W nocy z piątku 14 lipca na sobotę 15 lipca w Krakowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Renault Megane RS zjechało na nadbrzeże mostu Dębnickiego i zatrzymało się na murku oporowym pod mostem. Internet obiegły materiały, na których kierowca chwilę przed zdarzeniem musiał omijać pieszego, co w połączeniu z nadmierną prędkością prawdopodobnie było przyczyną wypadku. Jedną z ofiar był syn celebrytki, Sylwii Peretti.

Kajetan Kajetanowicz dostrzega problem po wypadku w Krakowie. "Trzeba przede wszystkim uświadamiać"

Kajetan Kajetanowicz niedawno wrócił z "Wielkiej Wyprawy Maluchów", której trasa przebiegała z Bielska-Białej do Monte Carlo. Jej celem było zebranie miliona złotych na pomoc najmłodszym ofiarom wypadków na drodze. Trzykrotny rajdowy mistrz Europy przekonuje, że kierowcy nie uświadamiają sobie, jak sporo krzywdy mogą wyrządzić innym, wsiadając za kierownicę.

- Od lat powtarzam, że prawo jazdy jest pozwoleniem na broń. Niech to wybrzmi bardzo wyraźnie. To bardzo dosadne określenie tego, czym dysponujemy. Tego, kim możemy się stać, gdy wsiadamy za kierownicę - mówi Kajetanowicz w rozmowie z WP SportoweFakty.

Zdaniem kierowcy rajdowego każdy, kto wsiada do samochodu, powinien być przygotowany na wszelkie ewentualności. Z tego powodu ważne powinno być edukowanie i różnymi sposobami. - Wszyscy musimy mieć świadomość ryzyka, choć każdy ma inny charakter i do każdego trzeba dotrzeć w inny sposób. Tym bardziej jestem zwolennikiem docierania w brutalny sposób. Nawet ujęciami i zdjęciami, które dla niektórych mogą być bardzo wrażliwe. Nam się wydaje, że nas to nie spotka. My słyszymy w radiu albo jesteśmy świadkami jakiegoś wypadku, ale jesteśmy przekonani, że sami nigdy czegoś takiego nie przeżyjemy - dodaje 44-latek.

Kajetanowicz jest również przekonany, że problemem polskich kierowców jest nie tylko brawura, ale również używanie za kierownicą telefonów i przede wszystkim zbyt małe przygotowanie do trudnych sytuacji na drogach. Nie daje tego egzamin na prawo jazdy i każdy powinien doszkalać się, by być bezpieczny.

- Można wysyłać świeżo upieczonych kierowców na bardziej techniczne kursy, gdzie będzie np. nauka wyprowadzania samochodu z poślizgu. To na pewno dobry sposób. Trzeba jednak przede wszystkim uświadamiać ludzi, z czym może się wiązać jazda samochodem. My sami powinniśmy mieć świadomość tego, że poprawianie umiejętności leży w naszych rękach. Jest wiele szkół, które podnoszą kwalifikacje kierowców. Żadne rozwiązanie prawne nie zastąpi wyobraźni. Jeśli jej nie będzie, to niewiele nam pomoże - podsumował Kajetan Kajetanowicz, apelując o rozwagę na drogach.