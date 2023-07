Sukces Roberta Kubicy! Znakomita jazda w prestiżowym wyścigu

Robert Kubica w ten weekend rywalizował na torze w Monzy. Już podczas piątkowych treningów pokazał się z dobrej strony, a w sobotę potwierdził to, wygrywając kwalifikacje. To zwiastowało, że może odnieść sukces podczas niedzielnego wyścigu 6 Hours of Monza.

Zespół Roberta Kubicy zajął trzecie miejsce w Monzy. Niezwykły finisz

Zespół Polaka, czyli WRT Racing, rozpoczynał rywalizację w klasie LMP2 z pole position. Jako pierwszy za kierownicą zasiadł Angolczyk Rui Andrade i mocno skomplikował sytuację. Szybko spadł z pierwszego na piąte, a po podwójnym pit-stopie nawet na ostatnie miejsce.

Andrade częściowo odrobił straty i po nieco ponad godzinie jazdy, będąc na siódmym miejscu, zmienił się z Kubicą. Ten zaczął niwelować dystans do rywali, dzięki czemu realna stała się walka o podium. Po blisko dwóch i pół godziny zamienił się ze Szwajcarem Louisem Deletrazem, który kończył sześciogodzinną rywalizację. To właśnie on sukcesywnie zbliżał się do podium, wywalczył je na ostatnim okrążeniu, gdy wyprzedził zawodnika United Autosports. Najlepszy okazał się zespół Jota, drugie miejsce zajął Alpine Elf Team. WRT miało na torze także drugi samochód, tyle że nie ukończył on zawodów.

Inter Europol Competition poza podium w Monzy

W niedzielnym wyścigu brał udział także Inter Europol Competition. W nim jako pierwszy za kierownicą zasiadł Jakub Śmiechowski, który jechał na tyle dobrze, że można było myśleć o walce o podium. Później nieco gorzej spisali się Albert Costa i Fabio Scherer, przez co ostatecznie polski zespół uplasował się na piątej pozycji.

W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzi WRT Racing, drugi jest Inter Europol Competition. Do końca sezonu zostały jeszcze dwa wyścigi, pierwszy odbędzie się we wrześniu w Japonii, a drugi w listopadzie w Bahrajnie.