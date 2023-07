Ależ odpalił Robert Kubica! Kapitalna jazda. Historyczne osiągnięcie

Robert Kubica od pewnego czasu realizuje się w wyścigach samochodowych innych niż Formuła 1. W czerwcu zajął drugie miejsce w Le Mans (za polskim zespołem Inter Europol Competition), choć później jego zespół WRT Racing złożył protest i walczy o przyznanie zwycięstwa. Polak skupia się na dalszych startach i może być zadowolony z tego, jak mu idzie.

W ten weekend rywalizacja w cyklu World Endurance Championship przeniosła się do Monzy. Dla Kubicy to wyjątkowe miejsce, to tam po raz pierwszy stanął na podium wyścigu Formuły 1 (2006), tam także po raz ostatni pojechał w wyścigu F1 (2021). Już podczas piątkowych treningów był najszybszy, a w sobotę wygrał kwalifikacje do wyścigu 6 Hours of Monza. Uzyskał czas 1:39,354 i w ten sposób wywalczył pierwsze w karierze pole position w WEC. Drugiego Pietro Fittipaldiego z zespołu Jota wyprzedził o 0,353 s, a trzeciego Phila Hansona z United Autosports o 0,436 s.

Polak bardzo dobrze spisał się w samej końcówce wyścigu, gdy różnice pomiędzy pierwszą dziesiątka nie przekraczały 0,8 s. Jego świetny czas pozwolił oddalić się od przeciwników, a ostatecznie zająć pierwsze miejsce.

Inter Europol Competition na piątym miejscu w kwalifikacjach w Monzy

W rywalizacji brał także udział polski team Inter Europol Competition. Jego zawodnik Albert Costa uplasował się na piątym miejscu (0,540 s straty do Kubicy), chociaż był niezwykle blisko czwartego Gabriela Aubry'ego z Vector Sports (+0,533 s).

Prawdziwym testem dla wszystkich kierowców i zespołów będzie jednak dopiero wyścig na torze w Monzy. Rozpocznie się on w niedzielę 9 lipca o godzinie 12:30.