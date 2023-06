Wstrząsające informacje. Zamordowała mężczyznę oraz 11-latka. To nie koniec makabry

Jimmie Johnson to chodząca legenda wyścigów NASCAR i rekordzistą wszech czasów pod względem tytułów mistrzowskich. Tym razem w Ameryce głośno jest nie o jego znakomitych wynikach, ale o tragedii, jaka dosięgnęła jego rodzinę. Jak podało "The Oklahoman", teściowa kierowcy, 68-letnia Terry Janway dokonała przerażającej zbrodni, po czym sama odebrała sobie życie.

Potworna zbrodnia w rodzinie legendarnego kierowcy NASCAR. Jego teściowa zabiła męża i wnuka

Z relacji gazety wynika, że do mrożących krew w żyłach scen doszło w poniedziałkowy wieczór. Około godz. 21:00 czasu miejscowego Terry Janway sama zadzwoniła na policję. Zgłosiła awanturę u siebie w domu oraz obecność uzbrojonego napastnika. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, weszli do środka i za drzwiami zastali zwłoki. Wtedy usłyszeli strzały...

Policjanci próbowali przywołać napastnika i wezwali posiłki. Nikt jednak nie reagował, więc weszli, przeszukać dom. Na miejscu znaleźli kolejne dwa ciała. Ich zdaniem 68-latka najpierw zastrzeliła swojego męża Jacka Janwaya i 11-letniego wnuka Daltona (siostrzeńca Jimmiego Johnsona), a gdy policja przyjechała na miejsce, popełniła samobójstwo. Jej motywy nie są znane.

Ameryka przeżywa wstrząs po rodzinnej tragedii Johnsonów. "Powiedzcie mi, że to nie dzieje się"

Bliscy Johnsona wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało. - Proszę, powiedzcie mi, że to nie dzieje się naprawdę, proszę. Boże, chociaż ktoś - w emocjonalnym wpisie przeżywała żona siedmiokrotnego mistrza serii NASCAR, Chandry Janway. - To było traumatyczne, gdy dowiedziałem się, że rodzina, która wniosła tak wielki wkład w naszą społeczność, była zamieszana w tego typu incydent. Jeszcze bardziej mrożące krew w żyłach było odkrycie, że w sprawę zamieszane jest dziecko - powiedział burmistrz Muskogee, gdzie doszło do strzelaniny, Marlon Coleman.

Jimmie Johnson w najbliższy weekend miał wystartować w kolejnym wyścigu w Chicago, ale już zapowiedział, że się wycofa. Przedstawiciele NASCAR złożyli mu kondolencje. - Jesteśmy zasmuceni tragiczną śmiercią członków rodziny Chandry Johnson. Cała rodzina NASCAR składa najgłębsze wsparcie i kondolencje w tym trudnym czasie dla Chandry, Jimmiego i całych rodzin Johnsonów Janwayów - napisali w oświadczeniu.