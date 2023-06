Śmiertelny wypadek na torze wyścigowym. Nie żyje miliarder. "Reprezentował Amerykę"

Do tragedii doszło w niedzielę na torze Aspen Motorsports Park w Woody Creek w stanie Kolorado, gdzie James Crown spędzał swoje urodziny. Jak podało "The Colorado Sun", podczas jazdy po torze uderzył w barierę ochronną. - Oficjalną przyczynę śmierci wykaże sekcja zwłok, chociaż ewidentnie doszło do wielokrotnego, przypadkowego uderzenia tępym przedmiotem - czytamy w oświadczeniu biura koronera hrabstwa Pitkin. Przyczyny wypadku będą badane przez szeryfa hrabstwa oraz policję stanową.

REKLAMA

Zobacz wideo Złoto Igrzysk Europejskich dla Pii Skrzyszowskiej. "To nie jest moja najwyższa forma"

Amerykański miliarder zginął na torze wyścigowym. Biden: "Reprezentował Amerykę w najlepszym wydaniu"

James Crown był wnukiem przemysłowca Henry'ego Crowna i pełnił funkcje dyrektorskie w General Dynamic i JPMorgan. Był także emerytowanym przewodniczącym rady nadzorującej Aspen Institute oraz dyrektorem zarządzającym firmą Aspen Skiing Company, będącej w posiadaniu wyciągów narciarskich w Aspen, gdzie regularnie odbywa się Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. W 2020 r. "Forbes" oszacował jego majątek na 10,2 miliarda dolarów.

Oto największy gigant w Polsce. Nowy rekord. "Szok i niedowierzanie"

Informację o śmierci mężczyzny w pisemnym oświadczeniu potwierdzili członkowie jego rodziny. "Rodzina Crownów jest głęboko zasmucona nagłym zgonem Jima Crowna w wypadku. Rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności w tym trudnym czasie" - przekazano.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów. Wielkie hity już w fazie grupowej

Crown posiadał także wielkie wpływy polityczne. Według NBC News był bliskim doradcą byłego prezydenta USA Baracka Obamy. Z kolei w zeszłym tygodniu wziął udział w uroczystej kolacji w Białym Domu na cześć premiera Indii Narendry Modiego. Kondolencje po śmierci Crowna złożył również obecny prezydent Joe Biden. " Jim reprezentował Amerykę w najlepszym wydaniu - pracowity, wielkoduszny i zawsze troszczący się o innych. Był dobrym człowiekiem, drogim przyjacielem i wspaniałym Amerykaninem" - napisał.