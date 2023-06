Hit. Legendarny koszykarz w jednym wyścigu z Kubicą. Odegra ważną rolę

24h Le Mans to wyścig samochodowy, w którym uczestnicy muszą przejechać jak największą liczbę okrążeń w ciągu 24 godzin. Organizowany jest od 1923 roku na torze Circuit de la Sarthe. Od 1949 roku do udziału w zawodach zapraszane są znane osobistości ze świata kultury, sportu oraz polityki. W przeszłości byli to między innymi aktor Brad Pitt, tenisista Rafael Nadal lub mistrz świata w F1 Fernando Alonso.

Lebron James weźmie udział w wyścigu 24h Le Mans. Będzie rywalizował z Robertem Kubicą

W tym roku do wyścigu zaproszony został Lebron James. Będzie to jubileuszowa, setna edycja zawodów. Koszykarz wystąpi w roli startera i da sygnał do rozpoczęcia rywalizacji. - Nie ma nic lepszego niż oglądanie i doświadczanie sportu na najwyższym poziomie. To dla mnie zaszczyt być częścią tej historycznej chwili w sporcie motorowym i wziąć udział w obchodach stulecia jednego z największych wydarzeń sportowych na świecie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tego kultowego wyścigu i zobaczenia światowej klasy kierowców rywalizujących na torze Le Mans - powiedział, cytowany przez portal Francebleu.fr.

Lebron James jest gwiazdą światowej koszykówki. W niedawno zakończonym sezonie przeszedł do historii i pobił rekord Kareema Abdul-Jabbara, stając się najlepiej punktującym zawodnikiem w NBA. Na koncie ma również cztery mistrzostwa NBA. Obecnie występuje w Los Angeles Lakers. W nadchodzącym wyścigu 24h Le Mans udział weźmie Robert Kubica. Będzie częścią załogi WRT. Łącznie rywalizować będą 62 ekipy

Wyścig 24h Le Mans odbędzie się już w najbliższą sobotę. Początek zawodów zaplanowany jest na godzinę 16:00. W środę i czwartek z kolei odbędą się treningi.