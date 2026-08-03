Olimpijczyk znaleziony po 44 dniach. Oto co powiedział policji

Daniel Ferreira do Nascimento to rekordzista Ameryki Południowej w maratonie (uzyskał go w kwietniu 2022 roku mając czas 2:04:51) i reprezentant Brazylii podczas igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku. Cztery lata temu na mistrzostwach świata zajął ósme miejsce, tracąc do medalistów niecałą minutę. W 2022 roku podczas maratonu w Nowym Jorku na 32 kilometrze stracił przytomność.

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Daniel Ferreira do Nascimento odnaleziony po 44 dniach

W lipcu 2024 roku wykryto u niego obecność trzech zakazanych substancji: drostanolonu, metenolonu i nandrolonu. W maju 2025 roku został oficjalnie zawieszony na pięć lat (od 15 lipca 2024 roku). Biegacz wrócił do domu swoich rodziców i zmagał się z problemami psychicznymi. Mimo odsunięcia od oficjalnych zawodów sportowiec nadal trenował. - Czasami zabierałam go, żeby pobiegał. Robił treningi w ukryciu, pośród pól trzciny cukrowej. Myślę, że bardzo brakowało mu rutyny sportowca - mówiła jego matka.

19 czerwca tego roku Daniel Ferreira do Nascimento zaginął w Brazylii. Opuścił on dom, biorąc ze sobą tylko czarny plecak. Jego matka rozpoczęła rozpaczliwe poszukiwania - m.in. w mediach społecznościowych. Teraz po 44 dniach od zaginęcia został znaleziony żywy w Sao Paulo. Rozpoznał go przechodzień i poinformował policję.

"Skończyły się pełne niepokoju poszukiwania, które trwały ponad miesiąc i ponownie wzbudziły debatę na temat zdrowia psychicznego sportowców wyczynowych odsuniętych od swojej dyscypliny. Po potwierdzeniu jego tożsamości stwierdzono, że mężczyzna znajdował się w dobrym stanie fizycznym, a potem przewieziono go na policję, gdzie spotkał się z rodziną" - pisze "Abola".

Policja dodała, że Brazylijczyk nie podał konkretnego powodu swojego zaginięcia, wyjaśniając jedynie, że opuścił dom z powodu „problemów osobistych".

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W okresie poprzedzającym jego zaginięcie, sportowiec pozostawał pod opieką matki, towarzysząc jej w pracy w firmie zajmującej się przetwórstwem manioku. „Był ze mną, pod moją opieką. Ja chodziłam do pracy, a on chodził ze mną. Zawsze był dobrym chłopakiem" - dodała jego matka.