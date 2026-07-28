O Marii Andrejczyk szersza publiczność usłyszała w 2016 roku. Wówczas nasza oszczepniczka miała 20 lat i wygrała eliminacje podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Ustanowiła wówczas rekord Polski (67,11 m). W ostatecznej rozgrywce o medale zajęła czwartą pozycję, tracąc zaledwie dwa centymetry do Barbory Spotakovej.

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Zaskakująca postawa sponsorów wobec Andrejczyk

Andrejczyk szybko zyskała spore grono fanów. W trakcie kariery mierzyła się z wieloma kontuzjami. W 2021 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w Tokio, lecz od tamtego czasu nie może wywalczyć medalu w imprezie międzynarodowej. Sytuacji nie ułatwia brak wsparcia od sponsorów. Oszczepniczka wprost przyznała to w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- W tym roku nie mam stypendium, a karierę kontynuuję dzięki wsparciu miasta Suwałki. Poza tym nie mam żadnych innych sponsorów. Niestety sport powoli przestaje mi się opłacać - podkreśliła.

Takie podejście sponsorów może dziwić niektórych kibiców. Mówimy w końcu o jednej z najpopularniejszych polskich lekkoatletek i medalistce olimpijskiej. Andrejczyk przyznaje jednak, że nie tylko ona mierzy się z tego typu problemem.

- To nie jest tylko moja historia, ale także wielu innych zawodników. Średnio to wygląda, ale trzeba się z tym pogodzić. Dzisiaj sponsorzy wolą wspierać młodszych. Nami się już tak nie przejmują - dodaje.

Mistrzostwa Europy mogą przynieść przełom

Rekordzistka Polski w rzucie oszczepem liczy na to, że przełom nastąpi podczas najbliższych mistrzostw Europy. Te odbędą się w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham.

- Jeśli tam uda się awansować do finału, to kolejny rok będzie znacznie łatwiejszy. W trakcie sezonu staram się nie myśleć o kłopotach i skupiać na pracy. Nie jest lekko, ale staram się odsuwać te problemy - oceniła.

Andrejczyk oznajmiła również, że kluczowy jest dla niej powrót do stabilnej dyspozycji i rzutów dalszych niż 60 metrów. Nie wyklucza kontynuowania kariery co najmniej do 36. roku życia, czyli do igrzysk olimpijskich w Brisbane (rok 2032).

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