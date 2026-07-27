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Joanna Jóźwik mówi wprost: Dobrze, że wreszcie ktoś się tym zajął

Za nami historyczna transmisja zawodów lekkoatletycznych w polskiej telewizji, która została zrealizowana według najnowszych wytycznych Europejskiej Unii Nadawców. Joanna Jóźwik mówi wprost: - Dotychczasowy sposób pokazywania tych konkurencji był zbyt intymny i nacechowany seksualnie.
Joanna Jóźwik
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Nie tak dawno Europejska Unia Nadawców i European Athletics ustaliły, że należy zmienić sposób pokazywania zmagań lekkoatletek w transmisjach telewizyjnych zmagań lekkoatletek. Wytyczne jasno wskazywały, co można pokazać, a czego nie. O sprawie na Sport.pl pisał Łukasz Jachimiak. Weekendowe mistrzostwa Polski były pierwszymi zawodami pokazywanymi przez TVP według nowych wskazań. Panie związane z lekkoatletyką nie ukrywają radości.

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Ważna zmiana w transmisjach lekkoatletycznych. Jóźwik mówi wprost

- Dobrze, że wreszcie ktoś się tym zajął, bo zwłaszcza w sposobie pokazywania konkursów skoku w dal i wzwyż to było grube przegięcie. Zgadzam się, że dotychczasowy sposób pokazywania tych konkurencji był zbyt intymny i nacechowany seksualnie - powiedziała Joanna Jóźwik cytowana przez WP Sportowe Fakty.

Jóźwik to jedna najważniejszych polskich biegaczek w XXI wieku - brązowa medalistka mistrzostw Europy na 800 metrów z 2014 roku, a także halowa wicemistrzyni świata z 2021 roku na tym samym dystansie.

Zmianie zasad przyklasnęła też inna polska lekkoatletka - Pia Skrzyszowska, która o wytycznych mówiła tak: - Zdecydowanie to popieram. Startujemy, żeby pokazać swoją formę, wynik, a nie po to, aby prezentowano na nas nie od tej strony, co trzeba. Dla mnie liczy się najlepszy rezultat. Nie chcę przejmować się tym, że kamera pokaże mnie w taki sposób, w jaki nie chciałabym zostać pokazana w telewizji - mówiła olimpijka z Tokio i Paryża.

Przypomnijmy, że o problemie seksualizacji lekkoatletek w transmisjach sportowych w 2019 roku mówiła Ewa Swoboda. W rozmowie ze Sport.pl, przeprowadzonej wówczas przez Łukasza Jachimiaka mówiła bez ogródek: Jak chodzimy koło bloków, to się schylamy, różne rzeczy robimy i ja ciągle myślałam o tym, że wszystko mi widać, na przykład pupę. No jak się skupić w takich warunkach? To jest szokujące.

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