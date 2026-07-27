Skrzyszowska wprost o zmianach. "Były zbliżenia, które nie powinny zostać pokazane"

Pia Skrzyszowska nie miała sobie równych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Białymstoku. Utytułowana zawodniczka zdobyła swój szósty złoty medal w biegu na 100 metrów przez płotki. Reprezentantka Polski triumfowała z wynikiem wynoszącym 12.70 sekundy. Wicemistrzynią kraju została Marika Majewska (13.00), a trzecie miejsce zajęła Kaja Wesołowska (13.03 s).

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Skrzyszowska mówi wprost. "To było perfidne"

Ostatnio głośnym tematem są zmiany podczas transmisji lekkoatletycznych. Nowe wytyczne Europejskiej Unii Nadawców (EBU) oraz federacji European Athletics dla realizatorów transmisji lekkoatletycznych mają chronić zawodniczki przed niekomfortową ekspozycją ciała. W tym ograniczyć seksualizację sportsmenek. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet głos w tej sprawie zabrała Pia Skrzyszowska. Wyraziła się jasno.

- Zdecydowanie to popieram. Startujemy, żeby pokazać swoją formę, wynik, a nie po to, aby prezentowano na nas nie od tej strony, co trzeba. Dla mnie liczy się najlepszy rezultat. Nie chcę przejmować się tym, że kamera pokaże mnie w taki sposób, w jaki nie chciałabym zostać pokazana w telewizji - powiedziała Przeglądowi Sportowemu Onet Skrzyszowska.

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- Tak, były zbliżenia, które nie powinny zostać pokazane. Poza tym widziałam kiedyś perfidne zbliżenia na pupy dziewczyn podczas mistrzostw Polski juniorów młodszych. I to było właśnie perfidne. Uważam, że to po prostu niefajne. Powtórzę, że startujemy w zawodach, aby pokazać naszą formę sportową, a nie żeby stresować się ocenami innych czy zbliżeniami kamer - dodaje sportsmenka, zwracając uwagę na niebezpieczne sytuacje z przeszłości.

Mistrzostwa Polski były dla Pia Skrzyszowskiej przetarciem przed mistrzostwami Europy w Birmingham. Polka powalczy o trzeci w karierze medal. Impreza startuje 11 sierpnia.