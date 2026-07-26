Anna Matuszewicz ogłasza: "Serce pęka mi na milion kawałków"

Początek 2026 roku wyglądał znakomicie dla Anny Matuszewicz. Polka podczas mityngu w Gorzowie Wielkopolskim ustanowiła rekord kraju w skoku w dal, uzyskując 6,77 m. Pobiła w ten sposób wynik z 1980 roku, autorstwa Anny Włodarczyk. Uczestniczka igrzysk w Moskwie błysnęła w zawodach rozgrywanych w niemieckim Sindelfingen, skacząc 6,74 m.

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W dalszej części sezonu było gorzej. Matuszewicz wróciła z halowych mistrzostw świata bez medalu

Rekord z początku roku dawał nadzieje na sukcesy w dalszej fazie sezonu. Niestety Matuszewicz wróciła bez medalu z halowych mistrzostw świata. Polka zajęła dopiero dziewiąte miejsce, uzyskując w finale 6,50 m. Mocno rozczarowujące dla zawodniczki były też mistrzostwa Polski, zakończone na dopiero piątej lokacie. Rekordzistka skoczyła w najlepszej próbie zaledwie 6,05 m.

Matuszewicz przekazała złe wieści. Przedwczesny koniec sezonu

Wpływ na słabszą dyspozycję rekordzistki mogły mieć problemy zdrowotne. Dzień po mistrzostwach Polski Matuszewicz poinformowała o przedwczesnym zakończeniu sezonu.

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"Serca pęka mi na milion kawałków, ale czas zakończyć sezon. W teorii spokojne przygotowania, bo mam minimum na mistrzostwa Europy, a w praktyce ostatni czas to walka, czy zdążę wyleczyć kontuzję. Jak na sportowca przystało, podjęłam rękawicę i wystartowałam na mistrzostwach Polski. Niestety zabrakło mi czasu, żeby pokazać się na nich z lepszej strony. Zostawiam to za sobą i skupiam się teraz na odpoczynku i dalszej rehabilitacji. Do zobaczenia na hali" - napisała we wpisie na Instagramie Matuszewicz.

Czołowych lekkoatletów w tym roku czekają jeszcze mistrzostwa Europy w angielskim Birmingham. Impreza odbędzie się od 10 do 16 sierpnia.