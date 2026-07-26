Ewa Swoboda znajduje się obecnie w świetnej dyspozycji. W piątek nie dała rywalkom żadnych szans podczas mistrzostw Polski, triumfując w biegu na 100 metrów z czasem 11,05 s. Był to jej dziewiąty tytuł mistrzyni kraju i oczywiście potwierdzenie wieloletniej dominacji. Teraz przed reprezentantką Polski kolejne wyzwanie - mistrzostwa Europy, gdzie będzie walczyć nie tylko o medal, ale również o poprawienie rekordu Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Osipiuk: Udowodniłam, że stać mnie na złoto

Urbaniak przerwał milczenie. Złożył życzenia urodzinowe Swobodzie

26 lipca lekkoatletka obchodzi 29. urodziny. Z tej okazji niespodziewany wpis opublikował Sebastian Urbaniak. Sprawa ma wyjątkowo kontrowersyjne tło.

Przez lata Urbaniak był oskarżany o nękanie jednej z najlepszych polskich sprinterek. Swoboda relacjonowała, że pojawiał się pod jej miejscem zamieszkania, zaczepiał ją podczas zawodów, wysyłał jej obsceniczne wiadomości, a także miał kierować groźby pod adresem jej partnera. Sam zawodnik przyznawał publicznie, że był obsesyjnie zakochany w Swobodzie.

O sprawie zrobiło się głośno między innymi podczas mistrzostw Polski w Gorzowie Wielkopolskim, gdy Urbaniak zaczepiał Swobodę w trakcie rozgrzewki i został wyprowadzony ze stadionu. Kilka miesięcy później, podczas halowych mistrzostw Polski w Toruniu, ponownie pojawił się na zawodach.

Po interwencji ochrony odmówił opuszczenia obiektu, doszło do szarpaniny, a ostatecznie został wyniesiony z hali. W następstwie tych wydarzeń Polski Związek Lekkiej Atletyki zawiesił zawodnika. Do akcji wkroczyła też policja.

Teraz Urbaniak opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przeprosił sprinterkę. "W dniu dzisiejszym składam oficjalne przeprosiny Ewie Swobodzie za swoje niestosowne zachowanie z przeszłości. Składam również najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, niech się spełniają wszystkie marzenia" - napisał.

"Ponadto gratuluję zdobycia kolejnego złotego medalu mistrzostw Polski oraz życzę powodzenia na zbliżających się mistrzostwach Europy w Birmingham. Mam nadzieję, że padnie na nich rekord Polski. Pozdrawiam serdecznie" - dodał, publikując przy okazji wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę przedstawiającą jego i Ewę Swobodę.

Wpis szybko wywołał dyskusję wśród kibiców. Część internautów zastanawia się, czy przeprosiny są szczerym gestem i oznaczają definitywne zamknięcie głośnej sprawy, czy też stanowią jedynie kolejny rozdział historii, która od miesięcy budzi ogromne emocje.

Czytaj także: Dramat polskiego biegacza na zawodach. "Nigdy nie byłem tak przerażony"