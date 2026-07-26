Fajdek odpalił w trzeciej kolejce. Rywale bez szans

Niedzielny konkurs miał kilka smaczków. Przede wszystkim mistrzostwa Polski są rozgrywane na stadionie im. Wojciecha Nowickiego. Mistrz olimpijski z Tokio uczestniczył nawet w budowie koła do rzutów. Ten sezon na razie nie układa się po jego myśli. Wystarczy wspomnieć, że ostatni miesiąc spędził na spokojnych treningach i do tego leczył uraz palca. Paweł Fajdek jest natomiast w imponującej dyspozycji, biorąc pod uwagę cały rok, choć niedawno zmagał się z chorobą.

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Fajdek nie dał rywalom żadnych szans

Po pierwszych dwóch kolejkach wydawało się, że czeka nas piękna walka o złoto, którą nie raz obserwowaliśmy w rywalizacji Fajdka z Nowickim. Na tym etapie prowadził pięciokrotny mistrz świata (wynik 75,55 m). Nowicki nie był dużo gorszy (75,20 m).

W trzeciej serii Fajdek posłał młot na odległość 79,03 m i było już pozamiatane. To znakomity wynik, biorąc pod uwagę fakt, że koło było naprawdę wolne. Nowicki natomiast nie był w stanie się poprawić. Cały czas jego najlepszym rezultatem pozostawało 75,20 m.

Nie dość, że nie włączył się do rywalizacji o tytuł, to jeszcze stracił srebrny medal. Wszystko przez bardzo dobrą postawę Marcina Wrotyńskiego. Dotychczas pięciokrotnie sięgał po brąz mistrzostw Polski, a tym razem mógł świętować drugie miejsce. W najlepszej próbie uzyskał 76,22 m.

Jak poinformował profil "Athletics News" na platformie X, dla Wrotyńskiego to trzeci najlepszy wynik w karierze.

Fajdek natomiast sięgnął po mistrzostwo Polski dziewiąty raz w karierze. Nowicki takich tytułów ma pięć. Fajdek będzie miał dużą szansę na medal mistrzostw Europy, które rozpoczną się 10 sierpnia w Birmingham.