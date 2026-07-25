Pia Skrzyszowska z szóstym złotem. Nie miała sobie równych

Pia Skrzyszowska zazwyczaj na najważniejszych imprezach sezonu imponuje formą. Mowa tutaj nie tylko o zmaganiach na arenie międzynarodowej, ale również o tym, co dzieje się na krajowym podwórku. Już w półfinale, gdzie nie musiała pokazywać ogromniej mocy, uzyskała czas 12.74 s. Już wtedy też została przez kibiców w Białymstoku owacyjnie przywitana, co potwierdziło, jak dużą sympatią cieszy się ta sportsmenka.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia Osipiuk: Udowodniłam, że stać mnie na złoto

Skrzyszowska z pewnym zwycięstwem. Dominacja podtrzymana

W finale Skrzyszowska była murowaną faworytką do złota, ale zapowiadało się na to, że ciekawie będzie za jej plecami. Poza nią o medale miały walczyć Klaudia Wojtunik, Marika Szczęsna i Kaja Wesołowska. Na mistrzostwach Polski nieobecna była Alicja Sielska, jedna z naszych czołowych płotkarek.

Ostatecznie Skrzyszowska szybko nie pozostawiła przeciwniczkom żadnych wątpliwości. Wynik 12.70 s dał jej szóste mistrzostwo kraju w karierze. Sama zawodniczka jednak dość chłodno skomentowała swój rezultat, podkreślając, że najważniejsze są mistrzostwa Europy w Birmingham.

- Ten wynik jest w porządku, ale właściwie nic nie oznacza. Jestem w procesie treningowym przed mistrzostwami Europy - przekazała biegaczka w rozmowie z TVP Sport.

Tak jak można było się spodziewać, walka o kolejne krążki była zacięta. Wicemistrzynią Polski została ostatecznie Marika Majewska (13.00), minimalnie pokonując Kaję Wesołowską (13.03 s). Czwarte miejsce przypadło Klaudii Wojtunik (czas 13.05 s), co mimo wszystko trzeba odbierać za niespodziankę.

Trzeba tutaj pamiętać, że Wojtunik ma już zapewniony start na mistrzostwach Europy. Majewska i Wesołowska wciąż nie mają minimum.