Dramat Marii Żodzik w Londynie. Nagle musiała się wycofać. Oto powód

Maria Żodzik od 2024 roku jest reprezentantką Polski. W zeszłym roku została wicemistrzynią świata. Obecnie skoczkini wzwyż walczy o awans do zawodów finałowych Diamentowej Ligi, które odbędą się w Brukseli na początku września.

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Żodzik z czwartym miejscem w Londynie. Kontuzja reprezentantki Polski

W sobotę 18 lipca odbył się mityng Diamentowej Ligi w Londynie. Maria Żodzik w pierwszym podejściu skoczyła na wysokość 1,89 m. Za pierwszym razem udało jej się też skoczyć na wysokość 1,93 m. Polka poradziła sobie też z poprzeczką ustawioną na 1,96 m, choć dopiero w drugiej próbie. To ostatecznie okazał się jej sufit w dzisiejszych zawodach. Ten wynik wystarczył na 4. miejsce. Pierwsza była Australijka Nicola Olyslagers (2,01 m).

Żodzik próbowała skakać na wysokość 1,99 m, ale nie poradziła sobie w żadnej z pierwszych dwóch prób. Z trzeciej zrezygnowała - jak się okazuje, z powodu kontuzji, której doznała przy drugiej próbie.

"Przy drugiej próbie spadła z materaca uderzając w słupek trzymający poprzeczkę, wyglądało to groźnie" - napisał na Twitterze Mateusz Dobrowolski.

"Nie wygląda to dobrze, szybko wyszła ze stadionu, trzymając się za rękę, oby to nic groźnego" - dodał w kolejnym komentarzu.

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz, którego doznała Żodzik. Czwarte miejsce na mityngu w Londynie przybliża polską lekkoatletkę do kwalifikacji na finałowe zawody Diamentowej Ligi, które odbędą się w Brukseli w dniach 4-5 września na Stadionie Króla Baudouina I.

Kolejny mityng Diamentowej Ligi odbędzie się w szwajcarskiej Lozannie 21 sierpnia. Zachęcamy do śledzenia zawodów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.