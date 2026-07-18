27 lat i koniec. W Londynie padł nowy rekord świata!

Brąz olimpijski i mistrzostwo świata na dystansie 1500 m - to kilka z wielu sukcesów, jakie w dorobku posiada Josh Kerr. Szkot postanowił jednak jeszcze mocniej zapisać się w historii lekkoatletyki. W sobotnie popołudnie przypuścił atak na 27-letni rekord. Co najważniejsze, atak skuteczny!

REKLAMA

Zobacz wideo Kuba Wleklak: Nie można lekceważyć żadnego zawodnika

Josh Kerr zrobił to! Wielki bieg Szkota

- To jest dziedzictwo, jakie zostawię temu sportowi. Pokażę następnemu pokoleniu, co trzeba zrobić, żeby pobić tak wielkie rekordy i zdominować dystans, na którym trudno znaleźć kogoś, kto wyraźnie dominuje. Jestem tu, żeby robić wielkie rzeczy i mam nadzieję, że będę nadal podnosić poziom tego sportu tak wysoko, jak to możliwe. Siedzenie cicho nie leży w moim charakterze - mówił Kerr, cytowany przez portal bieganie.pl. Tak zapowiedział występ w Diamentowej Lidze w Londynie na dystansie jednej mili.

Celował w pobicie rekordu Hichama El Guerrouja, który Marokańczyk ustanowił w Rzymie w 1999 roku. Mowa o 3:43,13. Czy podołał wyzwaniu? Owszem, dotrzymał słowa. Przebiegł dystans w czasie 3:42,66. - To ostatnie okrążenie było po prostu niesamowite. Byłem tylko ja, moje buty i tor. Na ostatnich 110 metrach byłem kompletnie głuchy. Nie zamierzałem zwalniać. (...) Przekroczenie linii mety i zobaczenie wyniku w okolicach "42" było moim celem, więc jest wspaniale - mówił w rozmowie z BBC.

Zobacz też: Yamal kontuzjowany przed finałem. Trener przekazał nowe wieści.

Biegaczowi pozostał pewien niedosyt

- Dziś dałem z siebie sto procent. Oczywiście wierzyłem, że pokonam dystans trochę szybciej, ale to nic - dodawał. Jak donosi "The Guardian", Kerr został siódmym Brytyjczykiem, który pobił rekord świata na jedną milę. W tym gronie jest m.in. Roger Bannister, mistrz Europy z 1954 roku na dystansie 1500 m. W tym samym roku pobił ówczesny rekord świata na jedną milę - 3:58,8.