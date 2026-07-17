Tego nie zobaczysz już w telewizji. Jest oficjalna decyzja

Każdy, kto regularnie ogląda zawody sportowe, wie, że zdarzają się sytuacje, gdy operator kamery dość długo skupia swoją uwagę na zawodniczkach, które wpisują się w kanony piękna. Co zrozumiałe - nie wszystkim sportsmenkom się to podobało.

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EBU i European Athletics podjęły decyzję. Tak teraz będą wyglądać transmisje

Już kilka dni temu - w środę 15 lipca - Reuters informował, że Europejska Unia Nadawców (EBU) oraz European Athletics wydały nowe rekomendacje mające na celu powstrzymanie seksualizacji zawodniczek. Chodzi przede wszystkim o ujęcia kamer, które pokazywane są w trakcie transmisji.

- Opracowanie wytycznych dotyczących transmisji stanowi kluczowy krok w kierunku wyeliminowania szkodliwego przedstawiania kobiet w naszych dyscyplinach sportowych - tłumaczył prezes European Athletics Dobromir Karamarinov, cytowany przez "Reuters". - Wspólnie pragniemy zaprezentować nasz sport w sposób bardziej angażujący i pełen szacunku, żeby wzmocnić naszą więź z widzami oraz zapewnić trwały, pozytywny wpływ na lekkoatletykę - dodawał.

Nadawcom zaleca się unikanie dłuższych ujęć na niektóre części ciała oraz zrezygnowanie z pokazywania rzeczy, które niewiele wnoszą do zrozumienia danej dyscypliny. Zniknąć mają też nieuzasadnione powtórki w zwolnionym tempie.

EBU na początku czerwca opublikowała poradnik z wytycznymi o nazwie "Podnieść poprzeczkę", gdzie pokazano przykłady "ujęć negatywnych", których warto unikać i "ujęć pozytywnych", z którymi nie ma problemów. "Mamy nadzieję, że te wytyczne będą postrzegane nie tyle jako zbiór ograniczeń, ile raczej jako początek dialogu między komentatorami, reżyserami, operatorami kamer i sportowcami, który będziemy mogli wspólnie kontynuować" - dodała organizacja.

Poniżej prezentujemy część przykładów z tego poradnika:

EBU: 'Raising the bar' Screenshot EBU

Europejska Unia Nadawców powstała w 1950 roku i zrzesza przede wszystkim europejskie media publiczne. Obecnie w EBU znajduje się 76 nadawców z 57 krajów. Członkami EBU od 1993 roku są Telewizja Polska i Polskie Radio.