Anita Włodarczyk pobiła rekord świata masters! Niesamowity wynik

Anita Włodarczyk podczas zawodów w Madrycie zanotowała tylko jedną słabszą próbę. Młot po pierwszym rzucie wylądował przed 71. metrem. Drugie podejście wyglądało już zdecydowanie lepiej. 74,56 m było najlepszym wynikiem trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w tym sezonie i wówczas dawało jej prowadzenie. W trakcie konkursu Włodarczyk była w stanie się poprawić jeszcze raz. W czwartej serii uzyskała rezultat 75,01 m, co ostatecznie pozwoliło Polce zajął drugą lokatę. Zwyciężyła Włoszka Sara Fantini (75,62 m).

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Włodarczyk z nadzieją na medal mistrzostw Europy

Wynik najlepszej młociarki w dziejach może przykuwać uwagę. Włodarczyk przekroczyła granicę 75. metra po raz pierwszy od czterech lat. W ostatnich tygodniach widać było, że się rozkręca, a mityng w Madrycie tylko potwierdził zwyżkę formy.

Athletics News podał na platformie X, że rezultat Włodarczyk jest rekordem świata masters w kategorii powyżej 40 lat.

Obecnie nasza zawodniczka ma szósty najlepszy wynik w Europie w tym sezonie, ale strata do pierwszej w zestawieniu Finki Kristy Tervo wynosi "tylko" 2,34 m.

To pokazuje, że Włodarczyk powinna włączyć się do walki o medale mistrzostw Europy. Docelowa impreza sezonu dla lekkoatletów odbędzie się w dniach 10-16 sierpnia w Birmingham. Dwa lata temu Polka zdobyła srebro.

W Madrycie startowali także inni reprezentanci Polski. Weronika Lizakowska czasem 4.05,71 była piąta w biegu na 1500 m, a Filip Ostrowski wynikiem 3.35,80 trzeci na tym samym dystansie. Jakub Szymański uplasował się na piątej pozycji w biegu na 110 metrów przez płotki (czas 13,43).