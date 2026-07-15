Justyna Święty-Ersetic to od lat jedna z największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. W swoim dorobku ma m.in. olimpijskie złoto w sztafecie mieszanej 4x400 m z Tokio i srebro w sztafecie kobiecej z tej samej imprezy. Z kolei w 2018 r. w Berlinie została podwójną mistrzynią Europy na 400 m - indywidualnie i w sztafecie. Sukcesy odnosiła również całkiem niedawno. Zimą wywalczyła jedynie brąz Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu w sztafecie mieszanej, a wraz z żeńską zajęła czwarte miejsce. Niestety w tym sezonie swojej bogatej gabloty już nie powiększy.

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Święty-Ersetic opublikowała mocny wpis. To koniec

W środę biegaczka zamieściła bowiem przejmujący wpis na Instagramie. - Czasami najtrudniejszą decyzją jest postawić na siebie... Sport to ogromna część mojego życia. To moja pasja, moje miejsce i coś, co daje mi szczęście, ale tym razem muszę postawić granicę i wybrać siebie. Nie ma dla mnie dziś nic ważniejszego niż moje zdrowie i samopoczucie. W swoim życiu byłam już raz w bardzo ciemnym miejscu. Długo walczyłam, żeby z niego wyjść i obiecałam sobie, że nigdy więcej nie zignoruję sygnałów, które wysyła mi moje ciało i głowa - rozpoczęła.

Święty-Ersetic nawiązała w ten sposób do problemów, jakie przeżywała w 2023 r. Jak sama publicznie przyznała, stwierdzono u niej wówczas początki depresji, na co wpływ miały nagromadzone kontuzje. - To nie jest łatwa decyzja. Boli, bo wiem, ile serca wkładam w każdy trening i każdy start. Ale wiem też, że żadna rywalizacja nie jest ważniejsza od zdrowia. Kocham sport i wierzę, że to nie jest pożegnanie, a jedynie pauza. Chcę jeszcze nieraz stanąć na bieżni z radością, uśmiechem i poczuciem, że jestem tam, bo naprawdę tego chcę. Chcę znów przeżywać te emocje razem z Wami i dawać Wam, ale przede wszystkim sobie powody do dumy. Dlatego podjęłam decyzję, że w tym sezonie nie zobaczycie mnie już na bieżni - poinformowała w dalszej części wpisu.

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Mistrzyni nie jedzie na ME. Złe wieści dla polskiej sztafety

Tym samym stało się jasne, że 34-latki nie zobaczymy na nadchodzących mistrzostwach Europy w Birmingham, które odbędą się w dniach 10-16 sierpnia. A to spory cios szczególnie dla naszych sztafet, których była bardzo solidnym punktem. - Potrzebuję czasu. Chwili, żeby zadbać o siebie, odzyskać spokój i wrócić silniejsza. Dziękuję każdemu, kto jest ze mną i rozumie tę decyzję. Wasze wsparcie znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić. To nie koniec... Do zobaczenia w kolejnych sezonach - dodała na koniec.

Pod postem Święty-Ersetic momentalnie otrzymała wiele słów wsparcia ze strony koleżanek z bieżni. "Głowa do góry! Jeszcze piękne chwile przed tobą" - pisała Magdalena Stefanowicz. "Trzymaj się Justyna!" - dodała Anna Wielgosz. "Wracaj do nas!" - wtórowała Wiktora Gajosz. "Trzymaj się Justynka!" - skomentowała Sofia Ennaoui.

Po raz ostatni Święty-Ersetic wystartowała w tym sezonie pod koniec czerwca. Zajęła wówczas siódme miejsce podczas mityngu w holenderskim Hengelo.