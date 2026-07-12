Fantastyczny wynik Sułek-Schubert! Tak dobrze nie było od dawna

Adrianna Sułek-Schubert udowodniła, że wraca do swojej najwyższej formy. Polka zwyciężyła w 5. Memoriale Wiesława Czapiewskiego w rywalizacji siedmioboistek, ustanowiła rekord mityngu i wypełniła minimum kwalifikacyjne na mistrzostwa Europy w Birmingham (potrwają od 10 do 16 sierpnia). Podium uzupełniły reprezentantki Szwecji - Lovisa Karlsson i Erika Warff.

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Sułek-Schubert ma powody do dużej radości

Na starcie 5. Memoriału Wiesława Czapiewskiego stanęło dwanaście siedmioboistek. Poza Sułek-Schubert w stawce mieliśmy dwie Polki - Edyta Bielska uplasowała się na ósmej pozycji, a Natalia Ćwiklińska nie ukończyła zawodów.

Sułek-Schubert zgromadziła 6449 punktów. To nie tylko rekord memoriału, ale także piąty wynik na światowych listach w 2026 roku.

Na wagę tego osiągnięcia zwrócił uwagę dziennikarz TVP Sport Michał Chmielewski. Jak podkreślił, jest to najlepszy wynik Adrianny Sułek-Schubert od czasu przerwy związanej z macierzyństwem.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku lekkoatletka urodziła syna Leona. Już kilka miesięcy później wróciła do rywalizacji i wystąpiła na igrzyskach olimpijskich, pokazując ogromną determinację.

Teraz wydaje się, że ponownie zbliża się do dyspozycji, która we wcześniejszych latach pozwalała jej należeć do światowej czołówki.

Dorobek medalowy Adrianny Sułek-Schubert jest imponujący. W swojej karierze wywalczyła srebrny medal halowych mistrzostw świata, srebro mistrzostw Europy oraz srebro halowych mistrzostw Europy. Do niej należy także rekord Polski w siedmioboju. W 2022 roku podczas światowego czempionatu w Eugene uzyskała 6672 pkt.