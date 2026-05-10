Jelena Isinbajewa dominowała na scenie lekkoatletycznej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Rosjanka 30-krotnie była rekord świata w skoku o tyczce, a ponadto została pierwszą kobietą w historii, która przeskoczyła poprzeczkę zawieszoną na wysokości pięciu metrów. Dwukrotnie zostawała mistrzynią olimpijską, a przy okazji była jedną z największych pupilek prezydenta Władimira Putina.

W Rosji Isinbajewa jest "zdrajczynią". Utytułowana rodaczka twierdzi inaczej

Ich bliska relacja została wręcz sformalizowana. W lutym 2012 roku Isinbajewa została zarejestrowana jako "osoba zaufana" w kręgu Putina, który wówczas pełnił funkcję premiera i kandydował na urząd prezydenta piastowany przez niego po dziś dzień. Przez lata wspierała jego działania, aż w 2022 roku doszło do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Rok później Ukraińcy objęli rosyjską lekkoatletkę sankcjami i traktowali ją jako "przedstawicielkę rosyjskiego świata sportu, którzy próbują wykorzystać sport w służbie agresji". Z tym że i w Rosji stała się persona non grata, gdyż wraz z rodziną uciekła na Teneryfę. W kraju z kolei pozostawiła za sobą olbrzymie długi, o czym pisaliśmy na portalu Sport.pl. Jest też nazywana mianem "zdrajczyni".

Takiego określenia stara się unikać jej rodaczka, trzykrotna mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym Irina Rodnina. W wywiadzie, którego udzieliła Siergiejowi Kozłowowi z portalu Sport24.ru podkreśliła jednak, że nie popiera działań Isinbajewej.

- Każdy wybiera swoją własną wizję życia i ma swój stosunek do różnych wydarzeń. Bardzo boję się używać słowa "zdrajczyni". Z jakiegoś powodu używa się je wobec sportowców. Ilu ludzi wyjechało? Niektórzy za pracę, niektórzy, bo nie zgadzali się z tym, co działo się w kraju. Ilu ludzi wyjechało w 2022 roku? - pyta Rodnina.

- Nie bronię ani nie popieram Isinbajewej w niczym. Ona podjęła własną decyzję, ale ludzie już mają zdanie na ten temat. Nigdy nie użyję słowa "zdrajczyni" w stosunku do niej. Myślę, że po prostu zrobiła coś złego - dodała.

Jelena Isinbajewa wprawdzie zarzekała się, że zawsze była dumna z reprezentowania Rosji i śpiewania rosyjskiego hymnu, gdy stawała na podium zawodów lekkoatletycznych, ale w kraju nie pojawia się od dawna. Wyjątek zrobiła w ubiegłym roku, przyjeżdżając na pogrzeb swojego byłego trenera Jewgienija Trofimowa.

