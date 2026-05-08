Wszystko, czego nie widać z trybun. Nadchodzi premiera dokumentu o Anicie Włodarczyk

Anita Włodarczyk, ambasadorka ORLEN Team od 16 lat to jedna z najbardziej utytułowanych sportowczyń w historii polskiego sportu. Trzy złote medale olimpijskie, cztery tytuły mistrzyni świata, sześć medali mistrzostw Europy, sześć rekordów świata, dwanaście złotych medali mistrzostw Polski i dziewięć rekordów kraju. To dorobek, który można podzielić na wiele sportowych karier.

Historia pisana rekordami

Film „Anita" pokazuje jednak, że za tą listą stoi coś, czego nie widać z trybun: lata wyrzeczeń, przełomy, kryzysy i nieustająca walka z własnymi ograniczeniami. Dokument nie jest hagiografią — to szczery, miejscami nieoczywisty portret kobiety, która świadomie wybrała sport ponad wszystko i poniosła za ten wybór wymierną cenę.

Dokument powstał w roku czterdziestych urodzin Anity Włodarczyk i towarzyszył jej podczas przygotowań do Mistrzostw Świata w Tokio w 2025 roku. Kamera dotarła tam, gdzie sportowcy zazwyczaj nie wpuszczają filmowców: na treningi siłowe, do kręgu rzutowego, na rozmowy z trenerem i fizjologiem. Widzimy Anitę podczas żmudnych, wielogodzinnych bloków treningowych — jedenaście sesji w tygodniu, ponad trzydzieści godzin pracy, słupki tętna i wskaźniki metaboliczne mierzone co kilka minut. Także wtedy, gdy kończy trening i pozwala sobie na chwilę zwyczajności.

Duża część zdjęć powstała w Japonii, w mieście Takasaki, z którym Anita jest szczególnie związana. Tu przygotowywała się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, tu też wróciła po czterech latach. Orientalna sceneria dodaje filmowi wyjątkowej aury. Japonia staje się tłem najbardziej osobistych pytań, o to, co napędza człowieka, który osiągnął już wszystko. Skąd brać motywację, kiedy medal jest pewny? Co zostaje, gdy kończy się kariera? I ile kosztuje wybór, którego dokonuje się mając dwadzieścia lat i z którego konsekwencjami żyje się przez całe dorosłe życie.

Osobista historia. Cena kariery i siła charakteru

Film przedstawia historię Anity od początku: dzieciństwo w Rawiczu, pierwsze kroki w rzucie młotem, lata spędzone w dwuosobowym pokoju z młotami trzymanymi za lodówką, moment wejścia do kadry narodowej i pierwszy medal. Widzimy, jak kształtował się jej charakter — uparta, niechętna do zmiany zdania, ale i otwarta na partnerstwo z trenerem, który traktuje ją jako równorzędnego rozmówcę.

Film opowiada też szczerze o cenie, jaką niesie ze sobą życie zawodowego sportowca: ponad trzysta dni w roku poza domem. Z kilkunastu lat kariery – niespełna pięć spędzonych faktycznie we własnym mieszkaniu. Świadoma rezygnacja z rodziny i związku, bo — jak mówi Anita wprost — z nimi wyników by nie było. To nie jest powtórzony przez lata schemat „wyrzeczeń mistrza". To uczciwa, chłodna autoanaliza kobiety, która wzięła swoje życie we własne ręce i wciąż nie żałuje tego wyboru.

Osobnym, głęboko poruszającym rozdziałem dokumentu jest pamięć o Kamili Skolimowskiej — pierwszej polskiej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem, która zmarła nagle podczas obozu treningowego w 2009 roku w wieku 26 lat. Dla Anity była nie tylko rywalką, ale przede wszystkim mentorką i autorytetem. To Kamila pomogła jej na pierwszych zagranicznych zawodach, to jej słowa usłyszała przed najważniejszym rzutem na Igrzyskach w Pekinie: „Dziewczyno, to twój moment, daj z siebie wszystko"

Głównym partnerem produkcji jest ORLEN, który wspiera Anitę Włodarczyk od szesnastu lat. To jedno z najdłuższych i najbardziej konsekwentnych partnerstw sportowych w Polsce — obecne przez kolejne rekordy świata, olimpijskie triumfy, kontuzję i powrót na szczyt. Świadectwo tego, że prawdziwe wsparcie oznacza trwanie również w momentach kryzysu.

- Wieloletnia współpraca z Anitą Włodarczyk jest wyrazem naszego uznania dla jej sportowych osiągnięć i profesjonalizmu, również w tych najtrudniejszych momentach kariery. Droga, którą podąża jest wielką inspiracją, wartą opowiedzenia szerszej publiczności. Jesteśmy naprawdę dumni, że dzięki partnerstwie z Papaya Films, udało się stworzyć wartościowy i jakościowy dokument, na miarę ikony polskiego sportu– powiedział Paweł Patkowski, Dyrektor Biura Sponsoringu Sportu ORLEN.

O produkcji

Papaya Films to największe i najczęściej nagradzane studio filmowe w Polsce, odpowiadające za produkcję dla największych platform streamingowych, które zmieniły wyobrażenie o tym, jak opowiadać historię polskiego sportu. Na swoim koncie ma produkcje dla największych platform streamingowych. Odpowiada między innymi za filmy dokumentalne o czołowych zawodnikach Reprezentacji Polski – Robercie Lewandowskim, Jakubie Błaszczykowskim, Wojciechu Szczęsnym i Grzegorzu Krychowiaku.

Papaya Films wierzy w siłę reprezentacji i opowiadania historii, które wcześniej pozostawały w cieniu. W swoim dorobku ma także filmy poświęcone kobietom w sporcie. „Mistrzynie" to poruszający dokument o sześciu wybitnych polskich olimpijkach, a „Zagrajmy to po swojemu" przedstawia historię Ewy Pajor i reprezentantek Polski w piłce nożnej. Oba filmy stanowią ważny głos w dyskusji o równości i widoczności kobiet w świecie sportu. „Anita" kontynuuje tę linię.

Informacje praktyczne dotyczące premiery filmu:

Data i godzina: 14 maja 2026, godz. 18:30

14 maja 2026, godz. 18:30 Miejsce: Kino Luna, Warszawa

Kino Luna, Warszawa Festiwal: Millennium Docs Against Gravity

Millennium Docs Against Gravity Wejściówki: bezpłatne, do odebrania od 9 maja w biurze festiwalowym w Kinie Luna

bezpłatne, do odebrania od 9 maja w biurze festiwalowym w Kinie Luna Wstęp: wolny (liczba miejsc ograniczona)

wolny (liczba miejsc ograniczona) Sponsor Główny: Orlen

Orlen Partnerzy: Hotel Arłamów, Gmina Rawicz, Galileo Medical, Takasaki Foundation

Hotel Arłamów, Gmina Rawicz, Galileo Medical, Takasaki Foundation Partnerzy Produkcyjni: Black Photon, Makonline Ubezpieczenia, Ztudio&Burza

Kasia Grabek - Reżyserka. Unikatową perspektywę, doświadczenie zawodowe oraz sieć kontaktów budowała w Nowym Jorku, Paryżu, Berlinie i Tokio, co przełożyło się na jej spojrzenie na kwestie kulturowe i tożsamościowe. Kasia ukończyła prestiżowe Sciences Po oraz Miami Ad School i włada pięcioma językami.

